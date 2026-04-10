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絕對能源虛擬幣詐騙50億元 檢方再聲押3大營運長及核心業務共6人

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

台北地檢署偵辦絕對能源吸金詐騙案，今年初聲押主謀邱志豪共10人獲准，檢察官林小刊溯源清查，發現不少幹部早在有價證券詐騙案期間，就另發行虛擬幣詐騙，金額高達50億元，昨天指揮調查局發動第4波搜索，拘提9人到案，檢方訊後認有串滅證之虞，聲押禁見3大營運長及業務共6人。

聲押被告包括業務部營運長高寀甄、李明城、潘宏欣；業務人員則有蔣博文、鄭亦君、楊典其。另有3明業務尚在新北市刑大，預計今天移送北檢複訊。

據了解，高寀甄、潘宏欣、李明城等人否認涉詐，強調自己只是投資人，不是所謂的「營運長」，但檢調掌握相關人投資早已回本，他們彼此雖屬不同部門，但開發客源能力很強，靠招攬客戶獲利豐厚，有詐欺故意；至於楊其典的上游早在案發前潛逃境外，有高度串證可能，有羈押必要。

邱志豪過去因擅自募集發行有價證券，詐騙2.7億元，去年遭檢方起訴求刑18年，當時在押的邱志豪被法院裁定交保後，繼續對外從事虛擬貨幣詐騙，全案由台灣高檢署發交北檢「打詐預警中心」偵辦。

檢方今年1月再發動搜索約談行動，聲押邱志豪、秘書邱朝露、DeFi營運長黃永瀚、業務總監吳承峰、軟體工程師黃俊維、業務人員林宇泰、楊獻智、王宥維、徐翰揚9人獲准，經分析過濾扣押物證，9日再約談招攬客源的營運長等幹部到案，其中潘宏欣、李明城是老面孔，先前已因詐欺案被羈押。

檢方掌握，邱志豪從2022至2025年間，發行「EGT幣」、「TBT幣」，並創設DeFi借貸平台APP，推出「借貸智能合約」，以主辦說明會等方式術誆騙投資人，佯稱購買EGT幣、TBT幣，可透過DeFi借貸平台放貸，承諾月息3%至7%，年利率高達36％至84％。

絕對能源業務部營運長高寀甄涉吸金遭檢方聲押。記者潘俊宏／攝影
絕對能源業務部營運長高寀甄涉吸金遭檢方聲押。記者潘俊宏／攝影

絕對能源業務部高階幹部蔣博文涉吸金遭檢方聲押。記者潘俊宏／攝影
絕對能源業務部高階幹部蔣博文涉吸金遭檢方聲押。記者潘俊宏／攝影

絕對能源業務部營運長李明城（中）、業務楊典其（左）涉吸金遭檢方聲押。記者張宏業／攝影
絕對能源業務部營運長李明城（中）、業務楊典其（左）涉吸金遭檢方聲押。記者張宏業／攝影

絕對創新經理人兼營運長潘宏欣涉吸金遭檢方聲押。圖／報系資料照
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