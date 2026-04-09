全台最大假出金集團 北檢斬金行動逮幕後金主 台中角頭聲押禁見

台北地檢署偵辦全台最大「假出金電詐水房案」，檢方先前已起訴女首腦歐俞彤，一審判刑24年，由於歐俞彤男友吳漢威潛逃柬埔寨遭通緝，檢察官蔡佳蒨溯源追查，發現台中角頭王景琪是吳漢威幕後大金主，操縱整起詐騙計畫，由於王景琪位階比吳漢威還高，檢方認有串滅證之虞，向法院聲押禁見。

檢警偵辦斬金行動共發動6波搜索，約談過涉案律師、美樂集團核心幹部等人，辦案人員曾提訊在押的歐俞彤作證，針對組織運作、幹部分工進行確認，檢方根據扣押物分析過濾，鎖定隱身在幕後的金主王景琪（54歲）展開偵查，並在搜索現場扣到300萬現金。

原是飯局妹的歐俞彤，因餐會結識竹聯幫弘仁會成員吳漢威，兩人展開交往，成立史上最大假出金美樂集團，並與「宇凡國際」負責人林軍宇合作，在台中設立機房與水房大本營，從事詐騙與吸金行為。

歐俞彤頭腦靈活，架設逾2千個假投資網站，藉由假出金8.5億元，8個月內成功騙取157億元，單日出金最高可達上億元，全台共5千多人受害。歐俞彤審理時主張，不知詐團用假出金方式行騙，只承認洗錢，否認有詐欺。

據調查，美樂公司為詐團組織一環，負責對接接機房端，待車手集團送贓款至指定地點，美樂人員再將現金贓款交給假出金集團使用，假出金集團「出金手」發放投資利潤給被害人，佯裝獲利假象，幕後金主王景琪每筆收取2至3成利潤。