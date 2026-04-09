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太金票券疑被當洗錢工具 檢調搜索總部帶回負責人

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

經營全國各類餐券、住宿券等業務的太金票券，傳出被詐騙集團當作洗錢工具，詐團利用該公司龐大金流掩護，將贓款「洗白」，檢調今前往公司搜索，並帶回沈姓負責人及一名分店幹部，目前全案由檢調釐清中。

太金票券為台灣知名票券公司之一，販售各類優惠餐券、按摩券、SPA券、住宿券、休息泡湯券、展覽門票、宅配團購、國內外團體旅遊、國外自由行、全球網卡等項目。

近日檢調追查詐騙集團，發現詐團車手從被害人手中拿到錢後，轉頭前往太金票券全台據點交易，懷疑詐團利用太金票券金流及經手業務作為掩護，協助詐團洗錢逾千萬元。

檢調今一早便前往高雄市新興區總公司搜索，帶回沈姓負責人及一名分店幹部，涉案程度待釐清。

圖為太金票券和平旗艦店。取自Google Map
圖為太金票券和平旗艦店。取自Google Map

詐騙集團 洗錢

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