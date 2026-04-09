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絕對能源虛擬幣詐騙50億！檢調4波搜索 3大營運長移送北檢
絕對能源公司負責人邱志豪發行虛擬貨幣詐騙，謊稱投資虛擬幣不僅能獲利，還可藉由「借貸智能合約」放貸賺利息，估計吸金50億元，台北地檢署先前聲押邱志豪10人獲准，調查局台北市調查處溯源追查，今天再發動第4波搜索，搜索拘提9人到案，業務部營運長高寀甄、李明城、潘宏欣詢後移送檢方複訊，全案朝違反銀行法偵辦。
調查局今天總共移送6人，包括高寀甄旗下高階幹部蔣博文、業務鄭亦君、楊典其。另外，最核心的李姓營運長預計明天移送北檢。
檢方掌握，邱志豪從2022至2025年間，發行「EGT幣」、「TBT幣」，並創設DeFi借貸平台APP，推出「借貸智能合約」，以主辦說明會等方式術誆騙投資人，佯稱購買EGT幣、TBT幣，可透過DeFi借貸平台放貸，承諾月息3%至7%，年利率高達36％至84％。
邱志豪過去因擅自募集發行有價證券，詐騙2.7億元，去年遭檢方起訴求刑18年，當時在押的邱志豪被法院裁定交保後，繼續對外從事虛擬貨幣詐騙，全案由台灣高檢署發交北檢「打詐預警中心」偵辦。
檢方今年1月聲押邱志豪、秘書邱朝露、DeFi營運長黃永瀚、業務總監吳承峰、軟體工程師黃俊維、業務人員林宇泰、楊獻智、王宥維、徐翰揚9人獲准，今天溯源再追負責招攬業務的營運長幹部到案。
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