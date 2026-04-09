絕對能源發虛擬幣詐騙50億 調查局第4波搜索拘提營運長到案

絕對能源公司負責人邱志豪發行虛擬貨幣詐騙，謊稱投資虛擬幣不僅能獲利，還可藉由「借貸智能合約」放貸，有高利率報酬，全台近千人受騙，吸金50億元，台北地檢署先前聲邱志豪10人獲准，檢察官林小刊今指揮調查局台北市調查處、大安分局等單位發動第３波搜索，拘提李姓營運長等9人到案，預計今明兩日陸續移送複訊。

2026-04-09 19:17