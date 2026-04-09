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誆稱西藏寺廟人員可代辦法會 台東女險遭詐

中央社／ 台東縣9日電

有一名誆稱西藏某寺廟人員，透過通訊軟體向台東縣60歲張姓女子表示，「修行已出問題」，可幫忙代辦「超渡法會」；張女匯款前到派出所諮詢，警方揭穿這是宗教詐騙行為。

台東縣警察局關山分局發布新聞稿表示，關山分局池上聯合所今天上午9時許受理一起詐騙諮詢案件，60歲張姓女子因誤信網路上自稱來自西藏某寺廟人士之說詞，所幸於匯款前察覺異狀，並前往派出所諮詢，成功避免財產損失。

池上聯合所長蔡欣妤表示，張女日前於社群平台瀏覽宗教相關廣告後，遭一名陌生帳號主動聯繫，對方透過通訊軟體長期傳送佛門修行及法會資訊，並自稱來自「西藏某寺廟」，藉此營造專業與神秘形象，逐步取得信任。

對方更以關懷語氣表示，不論發生什麼，「我佛本師菩薩都會庇佑你」，使張女降低戒心。隨後，對方提出可代為辦理「超渡法會」，聲稱可祈福消災、改善運勢，但要求支付費用，誘使被害人匯款。

張女於對方要求匯款之際，驚覺對方要求保密且內容可疑，隨即提高警覺，未依指示匯款，並前往池上聯合所諮詢。員警受理後，協助檢視相關對話內容，研判為典型假借宗教名義的詐騙手法，並依規定受理165反詐騙諮詢案件，提醒其後續防範作為。

關山警察分局表示，這類詐騙常假借宗教名義，再以關懷、開示等話術博取信任，最終誘導匯款，為近年常見詐騙手法之一。

法會 警察 西藏

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