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3月每天受理詐騙460件、總財損約1億5千萬元 件數以網購詐騙居首

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

刑事警察局今天公布「165打詐儀錶板」最新統計，今年3月全國平均每天受理詐騙案件460件、財損金額約新台幣1億5996萬元，較去年同期的每日537件、財損2億2874萬餘元，分別下降14％及30％。

至於就詐欺手法來分析，以受理件數觀察，前5名依序為：網路購物詐騙占39.4％居首，其次為假投資詐騙占8.3％、色情應召詐財詐騙占6.2％、假交友（投資詐財）詐騙占5.6％，以及釣魚連結詐騙占5.3％。

以財損金額觀察，則以假投資詐騙占43.1％最高，其次為假交友（投資詐財）詐騙占18.7％、網路購物詐騙占10.6％、假檢警詐騙占9.9％，以及假交友（徵婚詐財）詐騙占2.5％。

有鑒於近期網路購物詐騙持續高發，刑事局進一步解析詐騙手法，首先詐騙集團在Facebook、Threads等社群平臺刊登「低價商品」、「免費贈送」或假冒買家留言等內容，誘導民眾轉至Line或Messenger私訊洽談。

這時詐團就會提供偽冒「7-11賣貨便」、「全家Fun心取」或其他物流業者（如黑貓宅急便、新竹物流、順豐等）的釣魚連結。民眾依指示操作後，出現「未完成實名認證」、「金流驗證失敗」、「帳號遭凍結」等訊息，詐團再誘導民眾聯繫「線上客服」。最終以「完成驗證」或「解除凍結」為由，要求網路轉帳、無卡提款、掃描QR Code或交付金融卡，致使民眾財產損失。

警方提醒，交易過程中出現「未完成實名認證」或「金流驗證失敗」等關鍵字，幾乎可判定為詐騙情境，務必立即提高警覺並中止交易。

警方說，釣魚連結詐騙常透過簡訊及電子郵件，假冒電商平台（如蝦皮、MOMO、PChome）、政府機關（如財政部、交通罰單通知）、金融機構（銀行、信用卡公司）及物流業者等，以「中獎通知」、「帳戶異常」、「配送問題」等名義誘導點擊連結。民眾一旦進入仿冒網站並輸入個人資料、信用卡資訊或一次性驗證碼（OTP），即遭盜刷，造成財產損失。

刑事局邀請中華職棒富邦悍將啦啦隊Fubon Angels成員檸檬出席，與刑事局共同呼籲民眾養成「不明連結不點擊、個人資料不隨意輸入、異常情形立即停止操作」的基本防詐觀念，並透過官方平臺進行交易與查證，切勿依指示操作或輕信來路不明訊息；警方將持續透過「165打詐儀錶板」即時揭露詐騙趨勢，並結合跨機關合作強化源頭阻斷與查緝能量，全面提升社會防詐韌性，守護民眾財產安全。

圖左至右：刑事局公關室主任吳柏羲、來賓檸檬、刑事局局長邱紹洲、詐防中心主任張文源、詐防中心督察賴耀宗。記者廖炳棋／翻攝
圖左至右：刑事局公關室主任吳柏羲、來賓檸檬、刑事局局長邱紹洲、詐防中心主任張文源、詐防中心督察賴耀宗。記者廖炳棋／翻攝

詐騙集團 網路 刑事局

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