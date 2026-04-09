警方今日清晨6時許前往查緝失聯移工，發現其中一人為詐欺通緝犯，已依法辦理歸案。圖：讀者提供

桃園市觀音區日前才發生有移工躲在2樓屋簷，爬電線桿下樓躲避警察的案件，今(9)日中壢區中華路一段也傳出有移工冒險自4樓窗戶爬出落跑。對此，中壢警分局回應，警方今日清晨6時許前往查緝失聯移工，發現其中一人為詐欺通緝犯，已依法辦理歸案。

有民眾踢爆，今日清晨中華路一段644巷36弄內，有2名移工從4樓公寓窗戶攀爬而出，驚險盤牆往下逃逸，其他同夥過沒多久就被員警逮捕，已經逃逸的兩人應還在外逃逸中。

對此，內壢派出所回應，今日清晨警方接獲內政部移民署通報，前往查緝失聯移工，其中20歲阮男為詐欺通緝犯，警詢後辦理歸案。

本文章來自《桃園電子報》。原文：內壢失聯移工變身「蜘蛛人」爬牆落跑 1人涉詐欺案被逮