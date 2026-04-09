快訊

美軍戰術壓制難掩戰略困境！川普政府喊對伊朗取勝 自家人也難買帳

捷運車頭藏「神秘之門」！北捷揭用途：希望你用不到

拳擊／逆轉勝！陳念琴勇奪亞錦賽第2金

聽新聞
0:00 / 0:00

內壢失聯移工變身「蜘蛛人」爬牆落跑 1人涉詐欺案被逮

桃園電子報／ 桃園電子報

S 22585415
警方今日清晨6時許前往查緝失聯移工，發現其中一人為詐欺通緝犯，已依法辦理歸案。圖：讀者提供

桃園市觀音區日前才發生有移工躲在2樓屋簷，爬電線桿下樓躲避警察的案件，今(9)日中壢區中華路一段也傳出有移工冒險自4樓窗戶爬出落跑。對此，中壢警分局回應，警方今日清晨6時許前往查緝失聯移工，發現其中一人為詐欺通緝犯，已依法辦理歸案。

有民眾踢爆，今日清晨中華路一段644巷36弄內，有2名移工從4樓公寓窗戶攀爬而出，驚險盤牆往下逃逸，其他同夥過沒多久就被員警逮捕，已經逃逸的兩人應還在外逃逸中。

對此，內壢派出所回應，今日清晨警方接獲內政部移民署通報，前往查緝失聯移工，其中20歲阮男為詐欺通緝犯，警詢後辦理歸案。

本文章來自《桃園電子報》。原文：內壢失聯移工變身「蜘蛛人」爬牆落跑 1人涉詐欺案被逮

移民署 桃園 詐欺 移工

延伸閱讀

512公斤毒品險流入市面！空運玻璃纖維藏愷他命闖關 3人遭起訴

桃園移工深夜糾紛 見警爬電線桿逃逸1失聯移工落網

龜山失聯移工拒捕遇「地獄副本」遭陸軍官兵制伏 分局長感謝軍方相挺

龜山警連假雷霆除暴突襲 掃盪特種場所成果曝

相關新聞

假出金8億詐騙158億 美樂公司幕後金主拘提到案移送複訊

假出金詐騙集團透過境外機房架設2千多個假投資網站，指派「出金手」陸續假出金高達8億餘元給被害人，誘使被害人繼續投資，總計詐得約158億元，負責將詐騙贓款轉成虛擬貨幣的「美樂公司」，日前主謀歐俞彤一審判刑24年。台北地檢署溯源斬金專案，指揮新北市刑警大隊拘提疑為「幕後金主」的男子王景琦到案。

低價演唱會門票變陷阱！女粉匯3萬搶看TWICE慘遭詐 錢瞬間蒸發

網路購物暗藏陷阱，假網拍詐騙持續攀升。金門縣警局統計，今年1至3月已發生18件假網拍詐騙案件，為轄內高發詐欺類型之一，除了是地區民眾比較質樸善良外，警方指出，詐騙集團多鎖定熱門商品與粉絲經濟，以低價、限時優惠吸引民眾上鉤，再透過話術層層誘導金流操作，讓被害人防不勝防。

FB、Threads藏陷阱！刑事局揭網購詐騙關鍵字 忽略恐害荷包失血

依據「165打詐儀錶板」最新統計，115年3月全國平均每日受理詐騙案件460件、財損金額約1億5996萬元，較去(114)年同期分別下降14％及30％，顯示整體防詐成效持續發揮。就詐欺手法分析，若以受理件數觀察，前五名依序為網路購物詐騙占39.4％居首，其次為假投資詐騙占8.3％、色情應召詐財詐騙占6.2％、假交友(投資詐財)詐騙占5.6％，以及釣魚連結詐騙占5.3％。若以財損金額觀察，則以假投資詐騙占43.1％最高，其次為假交友(投資詐財)詐騙占18.7％、網路購物詐騙占10.6％、假檢警詐騙占9.9％，以及假交友(徵婚詐財)詐騙占2.5％。

詐團拿泰達幣洗錢 卓榮泰：優先推動單純案件返還

行政院長卓榮泰今天主持治安會報時指出，當前虛擬資產犯罪多聚焦於詐欺案件，且被害財損規模有逐漸上升趨勢，其中「泰達幣」是現在被害財損的主要幣別，現雖成功凍結逾102億元泰達幣，但礙於案情複雜，無法啟動返還程序，請相關機關積極與泰達公司協商，優先推動單純案件返還作業。

溯源偵辦詐團 台高檢與上海商銀簽署可疑交易分析合作意向書

為協助金融機構精準阻詐，溯源偵辦詐欺集團，台灣高檢署今與上海商銀簽署「可疑交易分析機制」專案合作意向書，結合高檢署推行至全國各地檢的「可疑帳戶預警中心機制」，透過檢警調金合作，針對尚無被害人報案洗錢帳戶，或假投資詐騙之潛在被害人，溯源查緝詐欺集團，迄今已破獲多起重大詐欺、洗錢案。

「神說」全台吸金45億！釀投資人血本無歸 主嫌判18年理由曝

神說國際網路股份有限公司、中華資金有限公司違法向全台3000多人吸金45億元，台中檢警查出2公司陳姓負責人等在全台廣設43間分所舉辦投資說明會，打出年利率32.14%至188.39%投資案，保險櫃內藏有2億多元現金；台中地院今依銀行法、巨額洗錢罪判陳18年，可上訴。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。