假出金8億詐騙158億 美樂公司幕後金主拘提到案移送複訊

假出金詐騙集團透過境外機房架設2千多個假投資網站，指派「出金手」陸續假出金高達8億餘元給被害人，誘使被害人繼續投資，總計詐得約158億元，負責將詐騙贓款轉成虛擬貨幣的「美樂公司」，日前主謀歐俞彤一審判刑24年。台北地檢署溯源斬金專案，指揮新北市刑警大隊拘提疑為「幕後金主」的男子王景琦到案。

詐團主謀26歲女子歐俞彤共76人依詐欺犯罪危害防制條例等罪起訴。歐在審理中主張，不知詐團用假出金方式詐騙，試圖減輕刑責。台北地方法院認定，該集團「假出金」8億4695萬餘元，造成5082名被害人遭詐騙158億4950萬餘元，去年對歐判刑24年，其餘共犯判處5年到22年6月不等徒刑，楊女洗錢罪判刑2年獲緩刑機會。

台北地檢署偵辦「斬金專案」持續溯源追查幕後金主，發現男子王景琦疑為美樂公司幕後金主，檢方4月8日指揮新北市刑事警察大隊搜索王男被告、及案關人之住居所、公司等共6處，拘提王男到案，今移送複訊，目前持續調查釐清中。

全案源於，歐俞彤2024年在飯局中結識竹聯幫的男友吳漢威（通緝中），2人成立自「美樂公司」，對接多個假出金詐欺集團機房端，從事將詐欺贓款轉換為虛擬貨幣，並與法定貨幣間兌換的詐欺、洗錢事宜，隱匿犯罪所得，單日出新今額高達數千萬甚至上億元。

檢方追查，假出金詐團架設2230個假投資網站及應用程式，佯裝投資公司人員，在社群、通訊軟體上刊登假招攬投資廣告，誘使被害人操作假投資網站、面交投資款項，車手取款後層層轉交上手；美樂公司身為詐團組織一環，負責對接接機房端，待車手集團送贓款至指定地點，美樂公司人員再將現金贓款交給假出金集團使用，假出金集團「出金手」發放投資利潤給被害人，佯裝獲利假象。