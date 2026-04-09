快訊

美軍戰術壓制難掩戰略困境！川普政府喊對伊朗取勝 自家人也難買帳

捷運車頭藏「神秘之門」！北捷揭用途：希望你用不到

拳擊／逆轉勝！陳念琴勇奪亞錦賽第2金

聽新聞
0:00 / 0:00

假出金8億詐騙158億 美樂公司幕後金主拘提到案移送複訊

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

假出金詐騙集團透過境外機房架設2千多個假投資網站，指派「出金手」陸續假出金高達8億餘元給被害人，誘使被害人繼續投資，總計詐得約158億元，負責將詐騙贓款轉成虛擬貨幣的「美樂公司」，日前主謀歐俞彤一審判刑24年。台北地檢署溯源斬金專案，指揮新北市刑警大隊拘提疑為「幕後金主」的男子王景琦到案。

詐團主謀26歲女子歐俞彤共76人依詐欺犯罪危害防制條例等罪起訴。歐在審理中主張，不知詐團用假出金方式詐騙，試圖減輕刑責。台北地方法院認定，該集團「假出金」8億4695萬餘元，造成5082名被害人遭詐騙158億4950萬餘元，去年對歐判刑24年，其餘共犯判處5年到22年6月不等徒刑，楊女洗錢罪判刑2年獲緩刑機會。

台北地檢署偵辦「斬金專案」持續溯源追查幕後金主，發現男子王景琦疑為美樂公司幕後金主，檢方4月8日指揮新北市刑事警察大隊搜索王男被告、及案關人之住居所、公司等共6處，拘提王男到案，今移送複訊，目前持續調查釐清中。

全案源於，歐俞彤2024年在飯局中結識竹聯幫的男友吳漢威（通緝中），2人成立自「美樂公司」，對接多個假出金詐欺集團機房端，從事將詐欺贓款轉換為虛擬貨幣，並與法定貨幣間兌換的詐欺、洗錢事宜，隱匿犯罪所得，單日出新今額高達數千萬甚至上億元。

檢方追查，假出金詐團架設2230個假投資網站及應用程式，佯裝投資公司人員，在社群、通訊軟體上刊登假招攬投資廣告，誘使被害人操作假投資網站、面交投資款項，車手取款後層層轉交上手；美樂公司身為詐團組織一環，負責對接接機房端，待車手集團送贓款至指定地點，美樂公司人員再將現金贓款交給假出金集團使用，假出金集團「出金手」發放投資利潤給被害人，佯裝獲利假象。

台北地檢署指揮新北市刑警大隊拘提疑為詐團「美樂公司」幕後金主王景琦到案。記者蕭雅娟／攝影
台北地檢署指揮新北市刑警大隊拘提疑為詐團「美樂公司」幕後金主王景琦到案。記者蕭雅娟／攝影

詐騙集團 台北 虛擬貨幣

延伸閱讀

網購詐騙受理件數最多　刑事局提供防詐關鍵字

女子兜售人工假鑽涉詐騙 高雄珠寶店聯手警方逮人

「神說」全台吸金45億！釀投資人血本無歸 主嫌判18年理由曝

交友APP結識網友誤入投資騙局慘噴70萬 新莊警逮2車手另保住160萬

相關新聞

假出金8億詐騙158億 美樂公司幕後金主拘提到案移送複訊

假出金詐騙集團透過境外機房架設2千多個假投資網站，指派「出金手」陸續假出金高達8億餘元給被害人，誘使被害人繼續投資，總計詐得約158億元，負責將詐騙贓款轉成虛擬貨幣的「美樂公司」，日前主謀歐俞彤一審判刑24年。台北地檢署溯源斬金專案，指揮新北市刑警大隊拘提疑為「幕後金主」的男子王景琦到案。

低價演唱會門票變陷阱！女粉匯3萬搶看TWICE慘遭詐 錢瞬間蒸發

網路購物暗藏陷阱，假網拍詐騙持續攀升。金門縣警局統計，今年1至3月已發生18件假網拍詐騙案件，為轄內高發詐欺類型之一，除了是地區民眾比較質樸善良外，警方指出，詐騙集團多鎖定熱門商品與粉絲經濟，以低價、限時優惠吸引民眾上鉤，再透過話術層層誘導金流操作，讓被害人防不勝防。

FB、Threads藏陷阱！刑事局揭網購詐騙關鍵字 忽略恐害荷包失血

依據「165打詐儀錶板」最新統計，115年3月全國平均每日受理詐騙案件460件、財損金額約1億5996萬元，較去(114)年同期分別下降14％及30％，顯示整體防詐成效持續發揮。就詐欺手法分析，若以受理件數觀察，前五名依序為網路購物詐騙占39.4％居首，其次為假投資詐騙占8.3％、色情應召詐財詐騙占6.2％、假交友(投資詐財)詐騙占5.6％，以及釣魚連結詐騙占5.3％。若以財損金額觀察，則以假投資詐騙占43.1％最高，其次為假交友(投資詐財)詐騙占18.7％、網路購物詐騙占10.6％、假檢警詐騙占9.9％，以及假交友(徵婚詐財)詐騙占2.5％。

詐團拿泰達幣洗錢 卓榮泰：優先推動單純案件返還

行政院長卓榮泰今天主持治安會報時指出，當前虛擬資產犯罪多聚焦於詐欺案件，且被害財損規模有逐漸上升趨勢，其中「泰達幣」是現在被害財損的主要幣別，現雖成功凍結逾102億元泰達幣，但礙於案情複雜，無法啟動返還程序，請相關機關積極與泰達公司協商，優先推動單純案件返還作業。

溯源偵辦詐團 台高檢與上海商銀簽署可疑交易分析合作意向書

為協助金融機構精準阻詐，溯源偵辦詐欺集團，台灣高檢署今與上海商銀簽署「可疑交易分析機制」專案合作意向書，結合高檢署推行至全國各地檢的「可疑帳戶預警中心機制」，透過檢警調金合作，針對尚無被害人報案洗錢帳戶，或假投資詐騙之潛在被害人，溯源查緝詐欺集團，迄今已破獲多起重大詐欺、洗錢案。

「神說」全台吸金45億！釀投資人血本無歸 主嫌判18年理由曝

神說國際網路股份有限公司、中華資金有限公司違法向全台3000多人吸金45億元，台中檢警查出2公司陳姓負責人等在全台廣設43間分所舉辦投資說明會，打出年利率32.14%至188.39%投資案，保險櫃內藏有2億多元現金；台中地院今依銀行法、巨額洗錢罪判陳18年，可上訴。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。