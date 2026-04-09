低價演唱會門票變陷阱！女粉匯3萬搶看TWICE慘遭詐 錢瞬間蒸發

網路購物暗藏陷阱，假網拍詐騙持續攀升。金門縣警局統計，今年1至3月已發生18件假網拍詐騙案件，為轄內高發詐欺類型之一，除了是地區民眾比較質樸善良外，警方指出，詐騙集團多鎖定熱門商品與粉絲經濟，以低價、限時優惠吸引民眾上鉤，再透過話術層層誘導金流操作，讓被害人防不勝防。

近期就有民眾因搶購演唱會門票而受騙，金門縣刑警大隊副隊長董紀宏表示，一名民眾在臉書看到有人轉售韓國女團TWICE演唱會門票，價格明顯低於市價，隨即私訊聯繫。雙方改以LINE溝通後，對方要求透過「7-11賣貨便」交易，並提供一個看似正常的下單連結。

未料，民眾點入後系統顯示「尚未完成實名制認證」，需聯繫客服處理，被害人依指示加入所謂「客服」LINE帳號，對方再以「驗證流程」為由，要求透過網路銀行轉帳，過程中，賣家不斷催促「若不立即完成，門票將轉售他人」，營造時間壓力。

民眾雖一度起疑，仍在對方催促下匯出近新台幣3萬元，款項入帳後，賣家與客服隨即失聯，才驚覺遭詐。

警方分析，此類詐騙常見兩大手法，一是利用「假交易平台連結」誘導下單，二是假冒客服，以「訂單錯誤」、「重複扣款」、「解除分期付款」等理由，引導操作ATM或網路銀行轉帳。實際上，銀行與ATM根本不具備所謂「解除分期」或「實名認證」功能。

警方呼籲，網路購物應優先選擇具信譽的電商平台，避免私下交易；對於價格異常低廉商品更應提高警覺。另也提醒，切勿點擊來路不明連結，更不要依指示進行轉帳或提供個人金融資料。

警方並指出，「7-11賣貨便」官方網址為「https://myship.7-11.com.tw/」，民眾若發現連結頁面功能異常，如按鈕無法操作、客服導向私人通訊軟體等情形，極可能為詐騙網站。此外，正規客服不會透過LINE要求轉帳或驗證帳戶。

警方強調，面對網購交易，務必「多查證、少衝動」，並可善用Whoscall等工具辨識可疑號碼與連結，降低受騙風險，守住自身財產安全。

金門縣警局統計，今年1至3月已發生18件假網拍詐騙案件，為轄內高發詐欺類型之一，警方指出，詐騙集團多鎖定熱門商品與粉絲經濟，以低價、限時優惠吸引民眾上鉤，再透過話術層層誘導金流操作，讓被害人防不勝防。圖／警方提供