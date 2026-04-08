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詐團拿泰達幣洗錢 卓榮泰：優先推動單純案件返還

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導

行政院卓榮泰今天主持治安會報時指出，當前虛擬資產犯罪多聚焦於詐欺案件，且被害財損規模有逐漸上升趨勢，其中「泰達幣」是現在被害財損的主要幣別，現雖成功凍結逾102億元泰達幣，但礙於案情複雜，無法啟動返還程序，請相關機關積極與泰達公司協商，優先推動單純案件返還作業。

卓榮泰指出近年台灣整體治安表現獲得國際與國內高度肯定，顯示政府持續推動各項治安政策已具成效，面對詐欺犯罪型態持續演變，及虛擬資產、第三方支付等新興金融工具挑戰，將從「加重處罰、加速攔阻、加強保護」3大面向強化防詐體系、精進法制及監理措施，並以跨部會合作與科技偵查，全面提升犯罪防制效能，同時加強毒品查緝及金融安全管理。

卓榮泰表示，鑑於新興毒品「賽拉嗪」（Xylazine）在美國濫用情形嚴重，且國內也曾出現混合施用案例，行政院今年2月24日已將其提升為第2級毒品。請法務部持續掌握最新毒品情勢，並請執法機關加強查緝毒品及取締毒駕。

針對內政部警政署所提「贓款流向虛擬資產情勢分析與策進作為」報告，卓榮泰說，當前虛擬資產犯罪多聚焦於詐欺案件，且被害財損規模有逐漸上升趨勢，請各部會強化打擊並推動相關工作，包括由金融監督管理委員會加速完成「詐欺犯罪危害防制條例」授權子法，以利及時辨識涉詐錢包地址和虛擬資產業者調閱資料，降低民眾財損。

卓榮泰提到，「泰達幣」是台灣現在被害財損的主要幣別，目前雖成功凍結逾102億元（1泰達幣約等於1美元），但礙於案情複雜，無法啟動返還程序；請法務部、最高檢察署及警政署積極與泰達公司協商，秉持「易者先行」原則，優先推動單純案件返還作業。

卓榮泰表示，為健全虛擬資產業務的經營與發展，保障交易人權益，並一併提升市場信任度，行政院會4月2日已通過「虛擬資產服務法」草案，並送請立法院審議，目的是建立完善且明確的監理系統與框架，確保客戶資產安全。另為防範不法分子透過虛擬資產洗錢，請調查局及警政署持續精進科技偵辦能量，系統性瓦解詐團產業鏈。

針對數位發展部數位產業署所提「115年第三方支付服務業者公私協力管理作為」報告，卓榮泰表示，為建構安全第三方支付環境，請數發部積極辦理業者能量登錄及現地查核，並透過跨部會聯防機制及公私協力合作打擊詐欺、防制洗錢；也請數發部、金管會及相關機關持續強化金流監理、資訊共享與即時阻斷機制等措施，防堵詐欺案件發生。

行政院長卓榮泰今天主持治安會報。圖／行政院提供
行政院長卓榮泰今天主持治安會報。圖／行政院提供

泰達幣 行政院 卓榮泰

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