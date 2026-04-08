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社群徵「分科測驗考場人員」攏係假 英檢、日檢也遭詐團鎖定
近期Threads出現招募大學分科測驗考場人員的貼文，對此，大考中心回應，這些都是不實資訊，呼籲民眾提高警覺，切勿依貼文所附填寫表單或提供個人資料。據悉，不只分科測驗，詐騙集團也散播招募日本語能力試驗、全民英檢考場人員的假訊息，民眾千萬別上當。
大考中心表示，各項考試所需工作人員之遴聘，皆由承辦各考區之大學，依既定試務程序與人員資格規定辦理，不會透過私人社群帳號或網路社群進行人員招聘。提醒民眾或學生切勿點擊連結或依其所附表單填寫資料，也不可提供個人身分證字號、聯絡電話、銀行帳戶或任何敏感個資，以免遭詐騙集團利用。大考中心將持續關注相關訊息，並呼籲民眾如發現仍有類似情形，可向大考中心反映或相關平台檢舉。
財團法人語言訓練測驗中心也指出，全民英檢不會於社群平台（如Threads）徵求考場支援人員。此外，該中心人員不會以電話指示或請銀行客服人員聯絡學員、考生、會員操作銀行ATM提款機或網路銀行辦理退款或進行匯款，亦不會要求學員、考生、會員以LINE或Messenger等社群媒體傳送個人資料或證件影像檔。若有接獲類似電話，請提高警覺，並來電業務主辦科求證，或請撥打165反詐騙專線報案。
本文章來自《桃園電子報》。原文：社群徵「分科測驗考場人員」攏係假 英檢、日檢也遭詐團鎖定
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