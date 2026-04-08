溯源偵辦詐團 台高檢與上海商銀簽署可疑交易分析合作意向書

為協助金融機構精準阻詐，溯源偵辦詐欺集團，台灣高檢署今與上海商銀簽署「可疑交易分析機制」專案合作意向書，結合高檢署推行至全國各地檢的「可疑帳戶預警中心機制」，透過檢警調金合作，針對尚無被害人報案洗錢帳戶，或假投資詐騙之潛在被害人，溯源查緝詐欺集團，迄今已破獲多起重大詐欺、洗錢案。

法務部次長黃謀信表示，法務部作為懲詐主責機關，除追緝詐欺犯罪，更重視「被害人保護」，打詐新四法之修訂，強化追訴，並側重協助被害人追回款項及事先預防。本次高檢署與上海商銀簽署合作意向書，核心價值在於建立預防機制，透過金融機構與檢察機關的合作，主動發掘潛在被害人，甚至在民眾尚未察覺被騙前，藉由行政措施與公私協作即時攔阻。

高檢檢察長張斗輝表示，為落實「嚴懲詐團、減少詐欺發生數及降低財損數」目標，除持續規劃對高風險詐欺案件類型查緝外，並強化跨機關及公私協力合作，經高檢署統計人頭帳戶新收案件數，已呈下降趨勢。

不過，詐騙、洗錢集團為詐取不法利益，透過科技、網路、新興金融服務、虛擬資產、人頭公司等方式，進行詐騙、洗錢。高檢署已邀集相關行政主管機關及懲詐團隊，研議相關資訊分享及加強查緝，以建立金融安全防範洗錢機制，以抑制詐欺、洗錢犯罪。

法務部政務次長黃謀信。圖／高檢署提供