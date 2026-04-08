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女子兜售人工假鑽涉詐騙 高雄珠寶店聯手警方逮人

中央社／ 高雄8日電

高雄一間珠寶店遭人兜售23顆假鑽石，損失416萬多元。警方待涉案李姓女子又來兜售15顆假鑽石時上前逮捕，依詐欺罪送辦。李女訊後遭雄檢聲押獲准，檢警正溯源追查假鑽石來源。

高雄市政府警察局前鎮分局接獲民眾報案，指一名女性犯嫌持23顆來歷不明人工假鑽石，自去年底至今年1月間陸續前往前鎮區某珠寶店兜售。由於假鑽石相當逼真，就連店內鑑定師一時都未察覺，直到店家將鑽石送第三方專業單位鑑定，才驚覺全為人工假鑽，遭到詐騙，損失金額高達新台幣416萬2000元。

前鎮分局今天向中央社記者表示，這名女子每次都是獨自前來兜售鑽石，幾乎已成常客。警方受理後與店家保持密切聯繫、掌握嫌疑人動態。經報案人提供情資，得知女子將於今年2月12日再次前來交易，警方隨即與店家合作，縝密部署埋伏。

當女子2月12日晚間7時許再度攜帶15顆假鑽石進入店內兜售時，被早有警覺的現場鑑定師即時識破為假貨，埋伏員警隨即現身表明身分，但女子仍佯裝無辜。警方當場查扣15顆假鑽石，成功阻止詐騙得逞，避免店家再度損失265萬7000元，並當場逮捕有詐欺前科的54歲李女。

李女接受警詢時辯稱，這些假鑽石是朋友從香港買來帶給她的。但警方對其說法存疑，全案依詐欺罪移送高雄地檢署偵辦。檢方複訊後，向高雄地方法院聲請羈押獲准。全案仍待檢警持續溯源追查假鑽石來源。

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