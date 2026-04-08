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「神說」全台吸金45億！釀投資人血本無歸 主嫌判18年理由曝

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

神說國際網路股份有限公司、中華資金有限公司違法向全台3000多人吸金45億元，台中檢警查出2公司陳姓負責人等在全台廣設43間分所舉辦投資說明會，打出年利率32.14%至188.39%投資案，保險櫃內藏有2億多元現金；台中地院今依銀行法、巨額洗錢罪判陳18年，可上訴。

台中地檢起訴指出，陳男化名「陳光」 並以「CCE中華資金交易所」的P2P標會平台公開招募民眾投資。

陳等2021年起在全台各地辦理公開投資說明會，宣稱1會金額為56萬元、61萬元或76萬元，8年後保證補足200萬，投資款項不足額由公司代墊等話術，再以後金補前金手法，換算年化報酬率高達32.14%至188.39%等顯不相當利息，吸引民眾投入資金，吸金額達45億多元。

檢方指出，前後3波搜索，查獲主嫌陳男、系統工程師、核心幹部、各區分所長、區幹部等60多人到案，向法院聲請羈押陳等4人獲准 ；另查扣7筆房地產、5輛豪車、涉案帳戶資金及債權等，金額總計超過30億元。

檢方第一波偵結，依詐欺取財、銀行法非法吸金、洗錢防制法鉅額洗錢等罪嫌，起訴陳等8人。

台中地院審酌，陳等8人否認非法經營收受存款業務、詐欺、洗錢等主觀犯意，經查「新8年合會」方案形式上固有民法之合會、民間互助會之名，但實質上卻無民法之合會、民間互助會之實，認定其等犯行明確。

中院認為，陳男等人非法吸金，嚴重破壞市場機制及金融秩序，導致眾多被害人血本無歸，考量各自分工、角色地位等，依銀行法非法經營收受存款業務罪、鉅額洗錢罪，各判陳14年、6年，應執行18年，其餘幹部等判5年至9年6月不等。

檢方查扣神說公司名下的賓利車Continental GT V8超跑，經偵查中變價法拍。圖／報系資料照
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檢方查扣神說公司名下的麥拉倫GT超跑，經偵查中變價法拍。圖／報系資料照
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銀行法 台中 洗錢

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