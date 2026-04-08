交友APP結識網友誤入投資騙局慘噴70萬 新莊警逮2車手另保住160萬

新北市劉男上月在交友APP認識1名網友，對方慫恿劉男投資虛擬貨幣，劉男不疑有他前後交付70萬元投資，日前對方又要求支付160萬，劉男此時驚覺有異報警。新莊警趁面交時逮捕33歲陳姓車手及27歲王姓監控手，詢後依詐欺罪嫌送辦被羈押禁見。

新莊警分局本月1日接獲劉男報案指出，上月透過交友APP認識1名網友，雙方交談甚歡結為好友。接著對方推薦劉男投資虛擬貨幣，並不斷以穩賺不賠的話術進行洗腦，劉男誤信後下載投資APP，先後交付70萬元投資。日前劉男見投資已有獲利欲出金時，對方竟稱要再支付160萬元保證金才能領取獲利，此時劉男才驚覺有異報警。

新莊警方於是請劉男佯裝同意面交，與對方相約當天下午2時許在新樹路交款，警方穿著便衣到場埋伏，見陳姓車手出現準備取款時當場將他逮捕，並查扣手機、假工作證及偽造的收據。警方1個多小時後循線在環漢路與利濟街口逮捕負責監控及收水的王男，起出手機、點鈔機等證物。

陳、王2人警詢時辯稱是接獲詐團指示領款，對於上游身分及行蹤皆不知情，警方對2人說法存疑，詢後將陳、王2人依詐欺罪嫌移送法辦，檢察官複訊後羈押禁見獲准，警方則持續深入溯源追查幕後詐團主嫌。

警方在王姓監控手車內查獲點鈔機等證物。記者黃子騰／翻攝