Threads詐騙通報量是臉書的兩倍 數發部長：已請Meta監控異常帳號

Threads詐騙量超越臉書。根據數發部網路詐騙通報查詢網統計，過去7天，Threads詐騙通報量高達1萬3287件，是臉書的兩倍以上，立委質詢時表示，臉書平台防堵機制日趨完善，但詐騙集團已迅速轉移至Threads，數發部長林宜敬表示，已與Meta溝通，從後台監控異常帳號活動，未來，數發部會希望結合數位憑證技術，來確定帳號的真實性，落實打詐。

數發部長林宜敬今日赴立法院交委會報告業務概況，並備質詢。國民黨立委洪孟楷質詢時指出，過去7天內，Threads詐騙通報量高達1萬3000餘件，是臉書5000餘件的兩倍以上，30天統計數據，則顯示Threads、臉書兩平台的通報詐騙數量不相上下。臉書是年長使用者較多，Threads上則是年輕人較多，但現在反而是Threads詐騙訊息比較多。

林宜敬表示，過去，詐騙集團會在臉書上仿冒名人，隨著Meta漏洞補得愈來愈好，詐騙集團就轉移到Threads上面。現在只要有人通報臉書詐騙頁面，數發部就會立刻通知Meta下架該網頁。臉書、IG詐騙頁面，Meta現在平均都可以1個半小時左右下架。

洪孟楷指出，詐騙集團過去主要在臉書上投放廣告，運用廣告實名制就可以找到詐騙源頭，比較容易管理。但在Threads上面，詐騙集團主要是散布詐騙訊息，而非使用廣告投放詐騙訊息，這等於無法使用原本的廣告實名制方式，來遏制詐騙訊息擴散，尤其，這些詐騙集團會使用關鍵字，搭配Meta演算法，就更容易去散播詐騙資訊。

林宜敬回應，數發部已請Meta從後台去觀察帳號開設狀況，比如說，只要找到其中一個Email詐騙帳號，Meta就可以推論該帳號在Threads上的帳戶也可能是詐騙帳戶，未來，數發部會希望結合數位憑證技術，來確定帳號的真實性。

另外，現在YouTube上面AI影片相當多，洪孟楷指出，AI影像生成不實影片，已在網路上瘋傳；林宜敬回應，工具會愈來愈便宜、愈來愈普及，數發部現在已與Google、Meta洽談，希望未來這些AI生成影片都必須做出標示，目前美國大廠生成的AI影像都會標上浮水印，但有些小廠目前沒有標示，未來，數發部也會去通知這些小型平台，讓觀眾在點閱時，都可以作更清楚的判斷。預計一個月內，也會跟數位平台進行相關溝通。