影／用8226組手機門號洗出2642個LINE帳號 一年詐8千萬刑事局抓12人

台中市詹姓男子利用電信門號換號可以短時間申辦的漏洞，透過同夥、親友以換電信門號方式，在短短一年多時間「洗出」8226個人頭門號，綁定2642個LINE帳號，再轉賣給詐騙集團使用，每個門號、帳號利潤為200元至300元間，初估不法獲利超過200萬元，刑事局中打在去年三波收網，帶回詹男等12人，詹遭檢方聲押獲准，近日陸續依詐欺罪偵結起訴。

刑事局中打六隊在前年10月間獲報，有多名被害人因受社群網站廣告吸引，加入LINE假投資群組，被騙金額達8000萬元，全案報請台中地檢署陶股檢察官指揮後，與台中市第一、第三警分局、市刑大、嘉義線水上分局共辦，先在去年3月、4月間查緝李姓車手等7人到案。

警方溯源發現，涉案的詹姓男子（41歲）等人是利用電信業者提供的換號服務，可短時間更換的漏洞，號召親友、同夥，在2024年3月至2025年4月間，頻繁換號綁定LINE帳號，短短一年多時間，即取得8226個電信門號，綁定2642個LINE人頭帳號，再將人頭門號、帳號轉售給詐騙集團，每個門號、帳號可獲利200元至300元，初估不法獲利破200萬元。

檢警在蒐證完備後，分別在去年6月、7月搜索詹男等人住所、公司所在地，查扣手機、筆電、電話卡、門號申請書、現金、金飾等證物，另已通知LINE公司將上述LINE人頭帳號予以停權，警詢後依違反詐欺等罪，移送台中地檢署偵辦，檢方近日陸續偵結起訴。

刑事局呼籲，個人申辦之電信門號或社群帳號應避免交付或出租予他人使用，以免遭有心人士利用並使自己陷入牢獄之災，如有疑問，可撥打165反詐騙諮詢專線或就近至派出所詢問。

台中市詹姓男子涉利用電信業者換號服務，取得大量電信門號、綁定LINE帳號，販售給詐騙集團牟利。圖／刑事局提供

台中市詹姓男子涉利用電信業者換號服務，取得大量電信門號、綁定LINE帳號，檢警去年收網抓人，查扣涉案手機等證物。記者陳宏睿／翻攝

台中市詹姓男子涉利用電信業者換號服務，取得大量電信門號、綁定LINE帳號，檢警去年收網抓人，查扣涉案手機等證物。記者陳宏睿／翻攝