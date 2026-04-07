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1、2月發票領獎開跑 網友收「7-11中獎通知」見這處驚覺是詐騙

桃園電子報／ 桃園電子報

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有網友就在社群平台Threads分享，收到一封冒用超商7-11名義寄出的發票中獎通知郵件。圖：截自Threads-jwbc9588

財政部3月25日開出今(115)年1、2月期統一發票獎號並於昨(6)日起開放領獎，卻傳出有詐騙集團藉此機會行騙。有網友就在社群平台Threads分享，收到一封冒用超商7-11名義寄出的發票中獎通知郵件，聲稱民眾中獎4000元，並誘導點擊連結進行查詢與兌獎。對此7-11官方日前也緊急發出聲明，提醒民眾切勿點擊不明連結，以免個資遭竊。

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7-11官方日前也緊急發出聲明，提醒民眾切勿點擊不明連結，以免個資遭竊。圖：截自Threads-jwbc9588

網友分享收到的釣魚郵件，主旨標註為「OPEN POINT通知｜發票中獎資訊」，內容詳細列出發票中獎號碼與開立日期，聲稱是雲端發票專屬獎，中獎金額高達4000元，並附上網址要求民眾點選領取，但仔細比對就能發現，該郵件裡的發票期別根本尚未開獎

7-ELEVEn官方近日也在臉書提醒，指出近期有詐騙集團冒用名義發布雲端發票中獎與入帳通知，誘導顧客點選連結。強調此非統一集團主辦的活動，切勿簽署不明網站連結，以免遭不當連結竊取個資。

針對如何辨識真偽，有網友建議可將寄件者的電子郵件帳號複製後至網路搜尋，或直接透過ibon機台與7-11官方APP查詢中獎資訊。此外，也可撥打165反詐騙專線，或透過165打詐儀錶板查詢相關案例，多方查證以免受騙。

本文章來自《桃園電子報》。原文：1、2月發票領獎開跑！網友收「7-11中獎通知」見這處驚覺是詐騙

雲端發票 財政部 詐騙集團

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