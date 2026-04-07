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假投資、假交友老梗橫行！竹市警上月破4案 籲民眾警覺「金錢往來」

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導

國內詐騙猖獗，詐騙案件量已超越毒品案，成為案件最多的犯罪類型。新竹市警局第三分局近期結合刑警大隊及派出所，透過誘捕偵查手段，上月接連偵破4起面交車手詐欺案，成功逮捕莫姓、謝姓、柯姓及黃姓等4名涉案車手，共攔阻被害金額百萬元，值得注意的是，這4起詐騙案的犯罪類型，依然是「假投資」及「假交友愛情」等詐騙老梗，民眾不可不慎。

警方調查，這4起案件分別涉及「假投資」及「假交友愛情詐騙」。青草湖派出所長盧柏任帶領警員廖乙璇、許鶬繽、彭建霖及潘俊瑋等人，日前兩度於成德路一帶埋伏，成功緝獲取款車手柯嫌與謝嫌；另三分局警方亦於香山轉運站查獲黃姓車手。此外，朝山派出所副所長楊貴棠日前率隊於新竹動物園前，利用60萬元餌鈔與被害人周男合作，當場緝捕莫姓女車手歸案，查扣手機及現金證物，眾車手警詢後依詐欺罪嫌移送法辦。

台灣詐騙猖獗，根據政府「165打詐騙儀表板」發現，最容易受騙的地方不是六都、也不是銀髮族，而是工程師數量爆棚的「科技首都」新竹市，根據詐欺犯罪數據顯示，今年3月份竹市平均每10萬人就有78.48件詐騙案，財損3268.2萬元；2月份平均每10萬人有42.41件詐騙案，財損2111.3萬元；1月份平均每10萬人有77.39件詐騙案，財損2824.3萬元，且三個月數據皆全國第一。

警方表示，詐騙集團利用抖音、LINE等社群平台誘騙民眾，手法不外乎假冒親友、高獲利投資或愛情誘惑。員警不畏辛勞、日夜佈崗偵查，與被害人密切聯繫配合，才能將嫌犯一舉緝獲。仍呼籲民眾凡涉及金錢往來應審慎求證，若有疑慮請撥打165反詐騙專線，警方將持續嚴查嚴辦。

竹市警三分局長林俊雄（左）透過分局周報公開表揚員警，感謝積極偵辦詐欺案辛勞。圖／警方提供
竹市警三分局長林俊雄（左）透過分局周報公開表揚員警，感謝積極偵辦詐欺案辛勞。圖／警方提供

新竹 車手 詐騙

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