議員揭親子館涉惡意倒閉 北市府：依法處理

在北市某百貨內經營的親子館「聰明小玩家」突然停業，受害家長今天控訴業者惡意倒閉涉詐欺，北市議員許淑華等人要求協助退費；北市府說，已受理23件申訴案、3人提告，依法處理。

民進黨籍台北市議員許淑華和同黨籍市議員參選人陳又新今天陪同數名受害家長，在議會舉行「『騎士堡』事件翻版？家長淚訴業者惡意倒閉」記者會。

許淑華表示，近期接獲大批家長陳情，稱位於松山區某間知名百貨內的室內親子館「聰明小玩家」明知即將歇業，卻涉嫌惡意隱瞞事實，甚至在倒閉前夕還發動「最後一波」優惠，大肆招攬家長儲值，痛批業者手段卑劣。

她說，根據調查資料顯示，業者早在去年10月就被百貨公司發現違反契約，並於去年12月31日正式終止契約，百貨方更明確要求今年1月10日必須斷電、封櫃。

許淑華認為，業者心知肚明「死期已定」，卻仍在去年10至12月期間請家長們持續儲值，誘使他們分別儲值新台幣數千元至數萬元不等的「聰明金幣」，甚至有家長於去年12月30日儲值，但今年1月1日就無法使用，「這不是預謀，什麼才是預謀」，這種行為和詐騙集團有何不同。

受害家長表示，當和小孩看到黑漆漆的親子館時都深感錯愕，試圖聯繫業者卻消極避而不見，有些家長在群組爭取權益，竟反遭業者肉搜個人資訊還文字恐嚇，目前已知受害者超過40、50人，且金額高達數十萬元，但可能只是冰山一角。

此事件疑為台灣連鎖室內兒童遊樂園「騎士堡」事件翻版，受害家長說，經蒐集資料發現，「聰明小玩家」業者和「騎士堡」業者有高度重疊性，懷疑背後都是同一群股東。

陳又新提到，在111年發生的「騎士堡」事件，正是因為業者財務危機，無預警關閉新竹以南等5間分店，負責人隨即人間蒸發、人去樓空，導致大量家長儲值金與票券無法使用，負責人涉犯刑法詐欺罪、消費者保護法等。

許淑華和陳又新都表示，「聰明小玩家」此種營業態樣現仍無主管機關可有效監督，要求台北市政府消保官協助受害家長提起集體訴訟，並擬定「室內玩具遊樂場」項目定型化契約，警方也應協助受害家長立案調查。

法務局簡任消保官葉家豪回應表示，統計自今年2月1日起至4月6日止，共受理申訴案23件，經查業者雖設籍在新竹縣，但北市府會立即啟動行政調查作業，其必須負責後續退款責任；另其業別是否屬室內兒童遊樂園業，應受商品（服務）禮券定型化契約應記載及不得記載事項規範，由主管機關認定。

台北市商業處科長蔡惠貞說，針對後續退款爭議，除將函請業者限期提出說明外，同步也會函知新竹縣政府共同處理；台北市警察局松山分局偵查隊長陳志峯表示，目前已有3名被害家長提告詐欺，絕對依法偵辦。