「聰明小玩家」遊戲場倒閉前再騙最後一波 詐騙10多萬還肉搜受害家長恐嚇

台北市兒童遊戲場「聰明小玩家」被爆趁著倒閉前，促銷販售儲值金方式，詐騙家長、金額恐高達10多萬元，北市議員許淑華今召開記者會表示，要求北市相關單位協助處理外，針對類似業者也該研擬定型化契約。北市府表示，公司成立地點在新竹縣，已發公文至縣府，持續協助受害者。

許淑華接獲陳情後，今邀集北市相關局處召開記者會。她說，「聰明小玩家」業者其實早在2025年10月就被微風百貨發現，業者利用儲值金這部分已違約，因此在12月31日終止契約，並於2026年1月10日要斷電、封櫃，所以業者已知道「死期已定」。

她說，沒想到業者仍在10月到12月期間，若無其事地向家長提出以10元換1點的儲值方式，慫恿家長50點、換算約5000多元儲值，甚至有家長在12月30日儲值，目前掌握單筆最高儲值約1萬3800元，家長組自救會，受騙金額恐達10萬多元。

許淑華也說，業者惡劣行徑不僅於此，更潛入家長組的自救會群組，透過肉搜出頭的家長、蒐集小朋友的個資，使得原先群組有50多人，遭到恐嚇後減少為40多人。

受害家長今出席記者會，他們說，由於業者公司設立地點於新竹縣，在竹北也有一間館所，當初和業者聯繫退費或將儲值金運用在竹北館，但業者卻不答應。最恐怖的是還遭到恐嚇，受害者當中有位任職教師，就痛斥被業者亂傳投訴信件到學校，甚至是校長信箱等狀況。

律師、北市議員參選人陳又新到場，他說，這場案件和2023年知名台灣連鎖室內遊樂園「騎士堡」相似，涉犯刑法詐欺罪、消費者保護法等，而恐嚇部分更涉及刑事和民事等案。

許淑華呼籲，雖然業者公司登記在新竹縣，但北市府應該也要發函知會，同時以刑事、詐欺等案偵辦，但追根究底仍是類似小型兒童遊戲場，應該要有類似健身房等定型化契約，否則防不慎防。

北市商業處表示，上周會同消保官到微風南京了解狀況，今天也會提正式公文到新竹縣，該案的契約當事人就是「聰明小玩家」業者，而非租賃方的微風百貨。

北市消保官表示，目前北市接獲23起消費爭議，待第一次消費爭議申訴程序結束後，消費者可再向北市府消保官提第二次申訴，下一階段就會到申請調解程序，若業者不配合出席，會於網頁公告。

許淑華（右2）陪同受害者出席記者會，並要求市府相關單位協助受理。記者邱書昱／攝影