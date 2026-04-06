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免費送背包？詐團假冒金管會「驗證帳戶」 女傳QR Code被騙300萬

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

詐騙集團上網誆稱贈送斜背包，傳送偽冒「7-ELEVEN賣貨便」連結，誘使民眾在網頁填輸資料後顯示交易失敗，再假冒金管會以認證名義要求寄現金、買點數及操作行動支付、無卡提款，向陳姓女子騙走300萬元，取得贓款管道多元。

警方調查，新北市上班族陳姓女子上月上網發現贈送斜背包的貼文，內容指僅須支付運費，她加入LINE好友聯繫，對方傳送假冒「7-ELEVEN賣貨便」連結，她點擊後填輸資料，網頁卻顯示交易失敗；詐團先後假冒賣貨便、金管會人員加LINE，以驗證帳戶為由騙錢。

陳依指示，寄送裝有約100萬元現金的包裹，花費約100萬元購買Apple點數卡，以手機截圖無卡提款QR Code，並用另支手機拍攝TWQR的QR Code，均傳給詐團，遭詐團以台灣Pay支付60萬元、無卡提款41萬元，共損失300萬元。

刑事局表示，TWQR、無卡提款功能便利，但一旦QR Code外流，等同交出支付或提領權限，遭詐團騙走款項。警方追查，詐團取得TWQR的QR Code，多在超商支付以購買點數。

刑事局呼籲，相關業者應強化風險警示與異常交易監測，共同研擬防制對策；民眾上網購物或取得物品，如被要求提供相關款QR Code，務必冷靜查證。

詐騙集團上網誆稱贈送斜背包，傳送偽冒「7-ELEVEN賣貨便」連結，再假冒金管會以認證名義要求寄現金、買點數及操作行動支付、無卡提款。記者李奕昕／翻攝
詐騙集團上網誆稱贈送斜背包，傳送偽冒「7-ELEVEN賣貨便」連結，再假冒金管會以認證名義要求寄現金、買點數及操作行動支付、無卡提款。記者李奕昕／翻攝

詐騙集團上網誆稱贈送斜背包，傳送偽冒「7-ELEVEN賣貨便」連結，再假冒金管會以認證名義要求寄現金、買點數及操作行動支付、無卡提款。記者李奕昕／翻攝
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金管會 詐騙集團 詐團

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