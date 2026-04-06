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假網拍詐騙以付款碼視訊設局 被害人財損300萬

中央社／ 台北6日電

刑事局說，詐騙集團進化「假網拍詐騙」手法，誘騙操作「TW QRCode（台灣Pay付款碼）」結合通訊軟體LINE視訊通話引導，被害人損失超過新台幣300萬元，呼籲業者研擬防制。

內政部警政署刑事警察局今天發布新聞稿表示，近日發現詐團「假網拍詐騙」時，常假借協助交易或退款名義，指示民眾操作行動支付或網路銀行APP，進一步開通相關功能，行騙過程中要求被害人操作「TW QR Code」及「無卡提款QR Code」功能，結合LINE視訊通話引導。

刑事局說，如果遇相關APP具截圖限制機制，歹徒還會指示被害人以其他設備翻拍，規避安全防護，進而完成不法消費或提領。

陳姓被害人近日遭遇詐騙集團以「帳戶未驗證」名義，誘導操作相關APP並開通功能，再依指示多次翻拍TW QR Code付款碼及無卡提款QR Code，導致資金遭分次不法消費及提領，財損超過300萬元。

案例中TW QR Code付款碼遭不法消費約60萬元，無卡提款遭提領約41萬元，其餘款項透過寄送現金包裹及買點數卡等方式轉移，顯示詐團利用付款碼及提款機制交互運用，擴大被害金額。

刑事局分析這類手法結合即時支付與遠端操控特性，詐團多以「協助設定」、「驗證帳戶」等話術，透過LINE視訊逐步引導操作並同步掌握畫面，降低被害人戒心。

相較傳統僅以文字或語音聯繫詐騙，刑事局表示，視訊方式更具迷惑性，甚至假冒金融監督管理委員會或銀行客服人員身分，營造公權力或金融機構介入假象，使被害人誤信並依指示操作，提高詐騙成功機率。

刑事局說，TW QR Code付款及無卡提款功能雖便利，但以QR Code作為交易憑證，一旦付款碼或無卡提款QR Code外流，就可能遭用於消費或提領，等同交付支付或提領權限，資金可於短時間內遭扣款或提領。

刑事局表示，相較現行銀行轉帳畫面顯示收款方戶名，這類交易是由民眾提供付款碼或無卡提款QRCode，一旦遭利用，被害人往往無法掌握實際消費或提領對象，增加後續警方攔阻與追查困難。

刑事局呼籲相關業者強化風險警示與異常交易監測，共同研擬防制對策，也提醒民眾，遇要求提供付款碼、無卡提款QR Code或操作金融功能時，務必「冷靜3秒、多方查證」，切勿依指示操作。如果有疑問，可撥165反詐騙專線查詢。

刑事局 內政部 被害人 詐騙

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