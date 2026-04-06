快訊

美軍失聯飛官1句話報平安引川普疑心 驚恐伊朗設圈套

全台阿信站出來！名字有「這9字」同音也能免費拿1490元手機防撞貼

現實版盜墓筆記！兄妹清明節驚「媽媽墳墓不見了」 竟被鄰居搬走

聽新聞
0:00 / 0:00

電鍋、媽祖結緣品成詐騙新招 打詐中心曝關鍵字盼保持警覺

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導

詐騙手法再翻新，近日社群網站大量出現大同電鍋、農產品、媽祖結緣品等詐騙貼文與短片廣告，行政院打擊詐欺指揮中心提醒，詐騙集團常以「身分認證未完成」或「金流認證失敗」為由誘導民眾操作，應提高警覺，看到相似字眼請立即停止交易撥打165反詐專線。

行政院打詐中心指出，近日Facebook社團與Threads平台出現大量詐騙貼文，根據165資料統計，三月份網路購物詐騙中發生在Facebook與Threads就高達4490件，占全體網路購物詐騙87.66%。其中占比最高是農產品詐騙，歹徒假稱是「小農產地直銷」，貼文販售蒜頭、雞蛋、藍莓、番茄等產品。

其次是假藉贈送媽祖結緣品，以「自付運費免費結緣」進行詐騙。第三是宣稱「轉讓全新大同電鍋」進行詐騙。其他宣稱販售演唱會門票、明星周邊商品、轉讓二手物品等也常有發生。

行政院打詐中心指出，這類詐騙手法大同小異，詐騙集團會先要求以Messenger或Line私訊，接著提供「7-Eleven賣貨便」或「全家Fun心取」網址，當民眾依序操作後會跳出有「未完成實名認證」、「金流認證失敗」等字眼的頁面，要求民眾與線上客服聯絡，再假藉各種名義要求網路轉帳、無摺提款、QR code提款等，甚至假冒銀行人員打電話要求寄送提款卡、存摺等。

行政院打詐中心強調，只要交易過程出現「未完成實名認證」、「金流認證失敗」等字眼或是要求直接加Line或與線上客服聯絡，高機率就是詐騙，應立即停止交易撥打165，防止辛苦血汗錢被詐騙集團騙走，造成數十萬到數百萬元不等鉅額損失。

行政院打擊詐欺指揮中心提醒，詐騙集團常以「身分認證未完成」或「金流認證失敗」為由誘導民眾操作，應提高警覺。圖／行政院提供
行政院打擊詐欺指揮中心提醒，詐騙集團常以「身分認證未完成」或「金流認證失敗」為由誘導民眾操作，應提高警覺。圖／行政院提供

詐騙手法再翻新，近日社群網站大量出現大同電鍋、農產品、媽祖結緣品等詐騙貼文與短片廣告。圖／行政院提供
詐騙手法再翻新，近日社群網站大量出現大同電鍋、農產品、媽祖結緣品等詐騙貼文與短片廣告。圖／行政院提供

行政院 Facebook 打詐

延伸閱讀

詐騙轉型…以AI對抗AI 科技與治理競賽

快閃投放…AI詐騙升級 打詐速度跟不上

Threads湧假帳號騙個資 7-ELEVEN急發聲明防詐…網曝「1招」秒破解

社群平台貼贈小物誆稱需收運費 警：詐騙手法

相關新聞

大同電鍋、蒜頭、媽祖結緣品都是騙！政院提醒慎防詐騙

針對近日在Facebook、Threads等社交平台大量出現的大同電鍋、農產品、媽祖結緣品等詐騙貼文與短片廣告，行政院打擊詐欺指揮中心鄭重呼籲民眾，慎防歹徒假借身分認證失敗、金流認證失敗等名義進行詐騙。

電鍋、媽祖結緣品成詐騙新招 打詐中心曝關鍵字盼保持警覺

詐騙手法再翻新，近日社群網站大量出現大同電鍋、農產品、媽祖結緣品等詐騙貼文與短片廣告，行政院打擊詐欺指揮中心提醒，詐騙集團常以「身分認證未完成」或「金流認證失敗」為由誘導民眾操作，應提高警覺，看到相似字眼請立即停止交易撥打165反詐專線。

Threads湧假帳號騙個資 7-ELEVEN急發聲明防詐…網曝「1招」秒破解

近期在Threads上，湧現大量打著「7-ELEVEN」名義的假帳號，以「增粉」、「完成任務」等名義發布送好康的詐騙訊息，吸引不知情民眾點擊。對此，7-ELEVEN官方Threads帳號緊急發文澄清，呼籲民眾切勿受騙上當。

獨／律師游光德涉詐潛逃 父盼出面說清楚「法院不是一個人說了算」

律師游光德涉嫌籌組詐團與洗錢，案件還在桃園地院審理，但今傳游上個月底已破壞監控電子手環潛逃，目前被通緝；游的父親今接受「聯合報」訪問時對兒子喊話，「法院不是一個人說了算，而且還有二審、再審等機會」，盼游趕快回來，回歸法律訴訟程序爭取自己清白。

非首次計畫逃亡！詐騙1.14億僅250萬交保 涉詐律師破壞電子手環潛逃

律師游光德因主導跨域詐騙洗錢集團被起訴組織、詐欺等罪，移審法院交保後竟破壞監控用的電子手環潛逃。桃園地院表示，已對游發布通緝，另依職權告發棄保潛逃罪。

財報不實 助長詐貸

安泰銀行爆發違法放貸案，貸款對象還是涉及康友掏空的通緝犯，令檢調感到不可思議，康友案爆發迄今約六年，若不是辦案人員契而不捨追查，從授信資料中發現財務報告有異，這起荒謬的詐貸案恐怕迄今都未能浮出檯面，凸顯財報不實在康友案中位居非常關鍵地位。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。