Threads湧假帳號騙個資 7-ELEVEN急發聲明防詐…網曝「1招」秒破解

近期在Threads上，湧現大量打著「7-ELEVEN」名義的假帳號，以「增粉」、「完成任務」等名義發布送好康的詐騙訊息，吸引不知情民眾點擊。對此，7-ELEVEN官方Threads帳號緊急發文澄清，呼籲民眾切勿受騙上當。

7-ELEVEN官方近日在Threads發布「重要提醒」，指出近期有不明帳號冒用7-ELEVEN名義，甚至使用一模一樣的品牌大頭貼，在平台上四處散布「增粉」、「完成任務」等相關誘餌訊息。

官方嚴正澄清，這些均非官方發布的活動資訊，提醒大眾千萬不要點擊或填寫來源不明的網址連結，以免個人資料外洩，甚至遭到詐騙集團不當利用。

面對猖獗的假帳號，許多熱心網友互相提醒，「看到第二個就覺得奇怪，怎麼貼文都複製貼上，看到就直接檢舉」、「正版官方小編只會在公開留言互動，絕對不會私底下要求加LINE或群組」。

其中，最多讚的留言更是一語道破盲點，該名網友笑稱：「大家只要記住『統一超商才不會那麼大方勒』，就不會被騙囉！」幽默又直白的發言讓眾多網友深感共鳴。也有網友開玩笑問小編，「你要怎麼證明你是真的你？」官方小編則幽默回應：「看我的眼神」。

除了Threads上的假帳號風波，這則防詐貼文也意外引出網友對7-ELEVEN旗下交貨平台「賣貨便」的擔憂。有網友留言抱怨，近期賣貨便詐騙案頻傳，即便平台設有實名認證機制，朋友仍遭到「已實名認證的賣家」詐騙，導致帳戶被清空，質疑系統防堵機制仍有漏洞。

對此，其他網友也互相交流防詐經驗，提醒現在網路買賣陷阱防不勝防，高達99%的詐騙都是利用「假連結」來騙取帳號密碼，無論賣家是否實名認證，看到要求登入或匯款的不明連結，絕對要提高警覺，切勿隨意點擊。