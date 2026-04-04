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獨／律師游光德涉詐潛逃 父盼出面說清楚「法院不是一個人說了算」

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

律師游光德涉嫌籌組詐團與洗錢，案件還在桃園地院審理，但今傳游上個月底已破壞監控電子手環潛逃，目前被通緝；游的父親今接受「聯合報」訪問時對兒子喊話，「法院不是一個人說了算，而且還有二審、再審等機會」，盼游趕快回來，回歸法律訴訟程序爭取自己清白。

游光德去年一月被桃園地檢署起訴，案件移審桃園地院後獲250萬元交保，心思多用在官司訴訟，家人相信他的人格，也賣了一棟房子助他打官司。游有時會和家人討論案情，但總覺得目前證據與法院審理方向都對他不利，甚至覺得法庭外的輿論也再帶風向，每次開庭結束，心情愈發沉重。

游父表示，今年春節有帶游光德外出散心，但效果有限，他曾抱怨處境「生不如死」，也曾強硬表示「沒有做過的事死也不認」，當時只能勸他放鬆心情，家人都相信他，也賣了一棟房子打官司，至少等一審宣判再說。

游父也說，游光德是台大法律系畢業，對虛擬貨幣很有興趣，他拿到的錢是顧問費，存款六百多萬元是他生活與工作積攢而來，檢方指控他經手一點一四億元，但錢在哪裡，根本沒有這些錢。游光德與詐團接觸或許有錯，但不完全是他的錯，真正的主謀是已經潛逃的楊識賢。

游父指壓垮游光德的最後一根稻草是手銬，不解檢方大動作偵辦游光德案，也不滿法務部長鄭銘謙公開表揚起訴游光德的檢察官林淑媛。他表示，若以詐騙金額來看，比游光德所涉案件高的案件多不生數，為何特別提起游光德？司法還在審理階段，一審都還沒宣判，鄭銘謙表揚林淑媛破大案也如同未審先判。

「相信台灣的司法還是公正的！」游父不知游光德的去向，雖然心裡有最壞打算，但還是希望游能夠出面或回來，「法院不是一個人說了算，而且還有二審、再審機會，就算被誤會，只要言之有理、言之有物、言之有據，盡量說明，事情總會弄清楚」。

游光德的父親表示，壓垮游光德的最後一根稻草是手銬，交保之後，游的心情一直很低落，每次開完庭，心情愈發沉重。示意圖，本報資料照片
游光德的父親表示，壓垮游光德的最後一根稻草是手銬，交保之後，游的心情一直很低落，每次開完庭，心情愈發沉重。示意圖，本報資料照片

桃園 桃園地檢署

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