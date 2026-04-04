非首次計畫逃亡！詐騙1.14億僅250萬交保 涉詐律師破壞電子手環潛逃

律師游光德因主導跨域詐騙洗錢集團被起訴組織、詐欺等罪，移審法院交保後竟破壞監控用的電子手環潛逃。桃園地院表示，已對游發布通緝，另依職權告發棄保潛逃罪。

游光德詐團是國內首宗由律師主導的跨域詐騙洗錢集團，同時也是國內首例公股行庫人員參與詐騙集團的案件。他吸收在台灣銀行上班的郭姓夫婦，再找人設空殼公司，以假投資誘騙被害人交付錢財，不法所得約1.14億元，贓款多轉為外幣購買虛擬幣。

游光德並非第一次計畫逃亡，2023年落網時，桃園地檢署聲押被駁提抗告，後來高院裁定發回更裁，他就曾買機票準備出國，後因境管在桃園機場被攔下，直至全案起訴，桃園地院裁定250萬元交保，才又有機會逃跑。

桃園地院表示，3月22日下午5時45分接獲科控中心來電通知，游男在當天下午4時許觸發手環拆卸警報，後來系統重置手環恢復正常訊號發報，但始終聯絡不上游男，呈失聯狀態。法官為求審慎，除嘗試聯繫游男及其律師外，也依據手環訊號移動位置及住居所資料製發多紙拘票，並通知移民署國境事務大隊、海巡署等相關單位留意出境出海狀況，請外交部註銷護照，但3月23日上午10時30分科控中心通知游男手環斷訊、監控手機關機，人已逃亡。

桃園地院表示，游男截至3月24日行蹤不明，地院除依程序沒收保證金，25日也對他發布通緝，26日職權告發棄保潛逃罪。