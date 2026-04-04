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社群平台貼贈小物誆稱需收運費 警：詐騙手法

中央社／ 台北4日電

台北市警方今天表示，詐騙集團在社群平台貼免費贈送小物資訊，後續稱須收百元以下的小額運費等為由，之後透過假金融客服誘騙被害人匯出大筆費用，此詐騙手法籲民眾防範。

台北市刑警大隊新聞資料提到，接獲報案有民眾在臉書（Facebook）發現免費贈小物資訊，經私訊告知對方想索取，但被要求須支付未達新台幣100元的小額運費，就可取得連結賣貨便平台網頁，但實則都是詐騙手法。

北市刑警大隊第一隊隊長詹木順說，歹徒提供的是冒充賣貨便平台網址，當被害人輸入收件等資料後，就會被告知因未開通第三方支付金流服務，需驗證帳戶。

被害人後續接到假冒賣貨便平台客服專員透過LINE聯繫，並要求透過網路銀行轉出金錢，被害人未查證，匯出金額後，才知受騙，詐騙集團就指派車手前往ATM提款。

北市刑警大隊分析此手法為免費贈小物的詐騙態樣，詐騙集團會要被害人先支付小額運費，規避查緝，經查某公益團體捐款帳戶也被盜用。

警方布線查緝多日，發現免費贈送小物的詐騙主嫌是30多歲林姓男子，平時在台中市沙鹿區開機房，林男向電信業者承租專用網路並自行搭設伺服器，轉換網路IP並轉租給詐騙集團使用。

警方掌握證據後，前往台中市沙鹿區逮捕林姓男子到案，警詢後依詐欺等罪嫌把人移送台中地檢署偵辦。

北市刑警大隊表示，假贈物詐騙手法常在臉書等社群平台貼免費贈送物品等訊息，並以運費代收、物流開通等名義騙民眾點擊假網址、私加LINE聯繫或輸入個人金融資訊，若照做帳戶就會被盜領。防詐騙撥165專線求證。

詐騙集團 被害人

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