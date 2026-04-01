防詐新招「165詐騙退散符」、 「不能跟錢過不去」濕紙巾搶手

防詐新招，台中市大雅警分局設計出二款趣味主題濕紙巾， 「165詐騙退散符」 與 「不能跟錢過不去」，用幽默方式提醒民眾遠離詐騙陷阱，有趣封面和實用的濕紙巾，成為搶手小物。

為了讓識詐觀念融入民眾日常生活，大雅分局發揮創意，推出趣味單片濕紙巾防詐宣導品，透過逗趣的封面設計與簡單易懂的文字，吸引民眾目光，不少民眾拿到後都直呼「好可愛」、「很有創意」。

大雅分局指出，詐騙手法不斷翻新，防詐意識必須從生活中建立。透過實用又有趣的小物宣導，提高民眾接受度，也讓防詐觀念更加深入人心。這些防詐濕紙巾已在各類宣導活動、餐廳、早餐店及公共場所發送。民眾在取用濕紙巾的同時，只需3秒鐘，就能讀取包裝上的防詐提醒，讓識詐知識在生活中自然傳遞。

大雅分局表示，這項創意發想來自分局長施永昭，希望將防詐宣導結合生活小物，讓民眾在日常使用時，也能不知不覺吸收防詐知識。由偵查隊同仁發揮巧思，設計出二款趣味主題濕紙巾，分別為 「165詐騙退散符」 與 「不能跟錢過不去」，用幽默方式提醒民眾遠離詐騙陷阱。

警方提醒民眾，面對任何可疑訊息或投資機會，務必保持冷靜、多方查證，如有疑問可撥打165反詐騙諮詢專線 進行確認，多一分查證、少一分損失，守護自己的財產安全。

台中市大雅警分局設計出二款趣味主題濕紙巾， 「165詐騙退散符」 與 「不能跟錢過不去」，用幽默方式提醒民眾遠離詐騙陷阱。圖／警方提供