澳洲GLOBAL詐騙捲土重來 藝築實業假投資不動產吸金上億 首腦漏夜偵訊

台北地檢署偵辦澳洲GLOBAL公司吸金案，查出該集團被偵辦後另起爐灶，由首腦劉禮彬另創「藝築實業公司」，假藉投資不動產、與都市更新合作等名目吸金詐騙，金額上億元，檢察官游欣樺昨指揮調查局搜索約談12人到案，劉禮彬等6名「總監」深夜移送複訊，全案朝違反銀行法、詐欺等罪偵辦，不排除強制處分。

同案約談包括總監沈芸茜、顏伯儒、郭又維、戴淨珊、王彤；業務潘政勳、蔡宛伶等人。截至凌晨，部分幹部已被諭令10萬至30萬元交保。

全案源起於，天時物業、亮閣資產管理公司負責人郭家希，涉與丈夫錢祺圍透過在澳洲GLOBAL公司擔任總監、業務主管，對外聲稱投資外匯保證金 、泰國大麻農場，保證年化報酬7%到14%，非法吸金逾億元。

檢調2025年7月首度搜索約談郭家希、錢祺圍等11人，當時立委徐巧芯前助理雷挺也被約談，訊後10萬元交保，引發不小熱議。

澳洲GLOBA吸金案破功後，劉禮彬找來原團隊成員另立門戶，新成立藝築實業公司，再打著天時物業、澳洲GLOBAL公司名號，對投資人提出投資不動產且與都市更新合作，保證年化報酬高達8至18%，估計2018至2024年間，吸金不法所得1億多元，此分支的廖姓要角則被通緝。

藝築實業公司業務潘政勳涉詐欺10萬交保。記者張宏業／攝影

藝築實業公司吸金首腦劉禮彬。記者邱德祥／攝影

藝築實業公司總監沈芸茜。記者邱德祥／攝影

藝築實業公司總監顏伯儒。記者邱德祥／攝影