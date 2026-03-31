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移工車手狂領2百多萬元共42人受害 檢方求刑30年…法官判8年9月

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

詐騙集團車手示意圖。圖／聯合報系資料照片
詐騙集團車手示意圖。圖／聯合報系資料照片

逃逸外籍移工範男2025年4月至6月間擔任詐騙集團車手，密集的在彰化縣鹿港鎮彰濱工業區周圍超商提領高達42名被害人約二百多萬元匯款，但範男否認犯行，辯稱是有人欠他越南朋友錢，他只是幫朋友領錢，檢方求刑30年，彰化地方法判處應執行有期徒刑8年9月。

判決書指出，範男2019年3月來台工作，2020年10即經雇主通報失聯，他2025年6月間在彰濱工業區附近超商領錢時，被警方發現形跡可疑，將他逮捕，而查出他持詐欺集團成員所交付的提款卡，在各超商領錢後，再轉交收水手。

檢警查出他在2025年4到6月間在彰濱工業區附近一帶超商竟已提領高達42名被害人每次數萬到10萬元不等金額，共約200多萬元，幫助詐騙集團製造金流斷點。

不過他在警詢及檢方偵查時否認犯行，表示是他的越南朋友「Ham Dai」說朋友欠他錢，所以叫他去ATM領出來，然後透過越南商店兌換越南幣會去越南，他只是幫忙領錢，沒有報酬，他以為是有人欠「Ham Dai」賭博的錢，他不知道是詐騙的錢。

檢方在延長羈押訊問，範男才承認犯行，但迄今未賠償被害人分文損失，檢方認為，範男每次犯行應分論併罰，因詐騙人數多、提領地點多，若予從輕量刑將造成國內龐大逃逸外籍移工爭先仿效，造成全國基層偵查、警察機關疲於奔命惡性循環負荷過載，人民財產受損尤鉅，故請法院各次犯行處以有期徒刑2年，並定應執行有期徒刑30年，以資懲儆。

法官也認為，範男持續犯案時間長、出勤提款次數繁多，且被害人數規模達42人，牽連甚廣，對於社會治安有相當程度危害，不宜浮濫從輕定刑，因此每案均處1年4月到1年9月不等徒刑，應應執行有期徒刑8年9月。

越南 超商 彰化

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