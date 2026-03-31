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投資不動產、都市更新詐騙吸金1億元 藝築經理等12人搜索約談

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

澳洲GLOBAL公司涉嫌吸金、詐欺餘億元，台北地檢署查出藝築實業公司的劉姓業務經理等人涉嫌以投資不動產、與都市更新合作等名目，保證年化報酬率8至18%，吸金1億多元。檢調今兵分20路搜索藝築公司等地，約談劉等12人到案說明，今晚陸續移送北檢複訊。

全案源於，天時物業、亮閣資產管理公司負責人郭家希，涉與丈夫錢祺圍透過在澳洲GLOBAL公司擔任總監、業務主管，對外聲稱投資外匯保證金 、泰國大麻農場等，保證年化報酬7%到14%，假投資詐騙期間於2019起至2023年，涉非法吸金逾億元。檢調2025年7月首度搜索約談，郭、錢等人11人澳洲GLOBAL公司幹部及業務員，當時立委徐巧芯前助理雷挺也被約談，訊後檢方諭知10萬元交保。

檢調追查吸金案發現，藝築實業公司的劉姓業務經理等人，涉嫌與郭、錢合作，打著天時物業、澳洲GLOBAL公司等名號，對投資人提出投資不動產且與都市更新合作，年化報酬高達8至18%，2018年至2024年間非法吸金不法所得一億多元，此分支的團隊廖姓高層幹部已通緝中。

台北地檢署今天偵辦天時物業公司涉嫌銀行法吸金及加重詐欺案，今天指揮台北市調查處發動第二波搜索，兵分20路搜索藝築實業公司業務劉姓經理等12人住居所，及藝築實業、藝築文旅公司等處，約談劉等12人到案說明。

北檢偵辦吸金案，指揮調查局台北市調查處搜索藝築實業公司，約談劉姓業務經理等12人到案說明。圖／本報資料照片
北檢偵辦吸金案，指揮調查局台北市調查處搜索藝築實業公司，約談劉姓業務經理等12人到案說明。圖／本報資料照片

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