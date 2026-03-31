詐騙猖獗 竹市警「識詐2.0」奪全國丙組第1名

在科技飛速發展的現代，詐騙方式已不侷限在電話上，而是擴散至社群媒體。一名員警發文，透露有些詐騙集團會冒充Threads的買家，通過要求匯款保證金再用「帳戶異常」的理由向你索取收款碼，進而造成帳戶被盜刷，警員提醒，在Threads上買東西，無論發生什麼狀況都不要給銀行收款碼或付款碼，以免上當受騙。

2026-03-27 14:39