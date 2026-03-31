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詐騙猖獗 竹市警「識詐2.0」奪全國丙組第1名

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導

國內詐騙猖獗，詐騙案件量已超越毒品案，成為案件最多的犯罪類型。新竹市警察局推動「新世代打擊詐欺策略行動綱領識詐2.0執行計畫」第2期表現亮眼，獲全國評核丙組第1名，並獲內政部警政署公開表揚。警方指出，自市長高虹安上任以來，識詐1.0專案開始每期評核皆獲評為特優單位，市長高虹安今肯定警方辛勞付出，並期許市府持續深化跨局處合作，全面提升市民識詐能力。

警察局表示，統計今年1至2月詐欺案件受理情形，案件數及財損金額較去年同期分別下降6.48%及55.43%，整體趨勢顯著改善，顯示竹市推動各項防詐措施與精準打詐策略已逐步發揮成效。

警局提醒，近期網路購物詐欺案件有上升趨勢，常見手法包括假冒客服或金流驗證、收款不發貨、貨到付款糾紛及虛擬點數詐騙等。呼籲民眾網購時務必選擇具信譽的平台，避免私下交易，對於價格明顯不合理的商品提高警覺，切勿因貪圖便宜而受騙。

警察局長陳源輝指出，為提升市民識詐能力，特別規畫AR（擴增實境）防詐互動式闖關遊戲，將常見詐騙手法融入情境設計，透過沉浸式體驗讓民眾學習辨識詐騙話術與應對方式，有效提升警覺性與防詐意識。

陳源輝表示，未來將持續透過犯罪趨勢分析，精準規畫識詐宣導，結合社區、校園及多元場域推廣，並運用數位平台與創新互動方式，提升市民參與度，讓防詐觀念深入日常生活。

高虹安指出，竹市最多的詐騙類型就是假投資和假網拍，今年與去年同期相比少了一半以上案例，非常感謝警方用心與努力，未來將持續依循中央政策方向，滾動調整防詐策略，深化跨機關合作，強化城市安全治理效能，全面降低市民受詐風險。

新竹市警察局推動「新世代打擊詐欺策略行動綱領識詐2.0執行計畫」第2期表現亮眼，獲全國評核丙組第1名，市長高虹安今肯定警方辛勞。圖／新竹市府提供
新竹市警察局推動「新世代打擊詐欺策略行動綱領識詐2.0執行計畫」第2期表現亮眼，獲全國評核丙組第1名，市長高虹安今肯定警方辛勞。圖／新竹市府提供

高虹安 網路購物 擴增實境

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