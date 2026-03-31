桃園市大園區一名57歲李姓婦人，日前因誤信臉書不實網購資訊，落入詐騙集團「假網購、真詐財」的圈套。圖：讀者提供

桃園市大園區一名57歲李姓婦人，日前因誤信臉書不實網購資訊，落入詐騙集團「假網購、真詐財」的圈套。昨(30)日下午14時許，李婦欲臨櫃匯款60萬元，並要設定無卡提領功能，行員詢問她匯款用途，李婦卻支支吾吾說不清楚，疑似遭到詐騙集團指揮進行資金轉移，行員察覺異狀立即向警方通報。所幸大園警方與轄內銀行行員發揮高度警覺性，及時發現帳戶金流異常並聯手攔阻，成功保住李婦辛苦存下的60萬元。

所幸大園警方與轄內銀行行員發揮高度警覺性，及時發現帳戶金流異常並聯手攔阻，成功保住李婦辛苦存下的60萬元。圖：讀者提供

大園派出所表示，昨日下午接獲銀行通報，有民眾疑似遭詐騙，警員王大同、林士淵獲報趕抵現場。李婦起初對案情三緘其口，經員警耐心關懷及案例分享，她才向員警透露，先前在臉書看到販售枇杷的貼文，以為是偏鄉小農自產自銷便主動聯繫。對方隨後傳來訂單連結，表示訂單及帳戶因操作錯誤遭鎖定，帳戶內還有60萬元的資金都遭到凍結，須配合匯款才能解除。李婦出於同情便依指示匯款，更配合對方設定無卡提領功能。

員警當場揭穿此為詐團慣用的手法，指出詐騙集團常利用無卡提領做為取款工具，以規避警方追緝。李婦此時才如夢初醒，驚覺自己同情心遭利用，當場放棄後續操作，感謝警方及行員守住她的積蓄。

大園分局呼籲，民眾於網路購物時，應選擇信譽良好的正規平台，切勿隨意點擊不明連結或聽從他人指示操作匯款、設定帳戶功能。尤其是無卡提領功能若遭他人操控，財產極易蒙受損失。若遇到任何可疑情況，請務必撥打165反詐騙專線或110報案查證，確保財產安全。

本文章來自《桃園電子報》。原文：同情心被利用！大園婦誤信「假小農」網購陷阱 警銀聯手保住60萬積蓄