快訊

專訪／台灣唯一3大賽開轟 林哲瑄首曝帶投球失憶拚戰2013經典賽

美以空襲伊朗炸出蘑菇雲！震撼畫面曝光 連川普也轉發

聽到頭骨碎裂聲！巨業客運撞死東海女大生還2度輾壓 司機判4年6月

同情心被利用！大園婦誤信「假小農」網購陷阱 警銀聯手保住60萬積蓄

桃園電子報／ 桃園電子報

442143 0
桃園市大園區一名57歲李姓婦人，日前因誤信臉書不實網購資訊，落入詐騙集團「假網購、真詐財」的圈套。圖：讀者提供

桃園市大園區一名57歲李姓婦人，日前因誤信臉書不實網購資訊，落入詐騙集團「假網購、真詐財」的圈套。昨(30)日下午14時許，李婦欲臨櫃匯款60萬元，並要設定無卡提領功能，行員詢問她匯款用途，李婦卻支支吾吾說不清楚，疑似遭到詐騙集團指揮進行資金轉移，行員察覺異狀立即向警方通報。所幸大園警方與轄內銀行行員發揮高度警覺性，及時發現帳戶金流異常並聯手攔阻，成功保住李婦辛苦存下的60萬元。

442146 0
所幸大園警方與轄內銀行行員發揮高度警覺性，及時發現帳戶金流異常並聯手攔阻，成功保住李婦辛苦存下的60萬元。圖：讀者提供

大園派出所表示，昨日下午接獲銀行通報，有民眾疑似遭詐騙，警員王大同、林士淵獲報趕抵現場。李婦起初對案情三緘其口，經員警耐心關懷及案例分享，她才向員警透露，先前在臉書看到販售枇杷的貼文，以為是偏鄉小農自產自銷便主動聯繫。對方隨後傳來訂單連結，表示訂單及帳戶因操作錯誤遭鎖定，帳戶內還有60萬元的資金都遭到凍結，須配合匯款才能解除。李婦出於同情便依指示匯款，更配合對方設定無卡提領功能。

員警當場揭穿此為詐團慣用的手法，指出詐騙集團常利用無卡提領做為取款工具，以規避警方追緝。李婦此時才如夢初醒，驚覺自己同情心遭利用，當場放棄後續操作，感謝警方及行員守住她的積蓄。

大園分局呼籲，民眾於網路購物時，應選擇信譽良好的正規平台，切勿隨意點擊不明連結或聽從他人指示操作匯款、設定帳戶功能。尤其是無卡提領功能若遭他人操控，財產極易蒙受損失。若遇到任何可疑情況，請務必撥打165反詐騙專線或110報案查證，確保財產安全。

本文章來自《桃園電子報》。原文：同情心被利用！大園婦誤信「假小農」網購陷阱 警銀聯手保住60萬積蓄

詐騙集團 帳戶

延伸閱讀

四大超商聯手打擊詐騙 去年退貨退款高達11萬件

詐團稱贈台灣燈會瑪利歐提燈 民眾誤信遭詐75萬

愛車遭竊？楊梅翁記錯車位嚇壞報案 警細心搜索解烏龍

假鎮瀾宮董事長特助收購靈骨塔 男抵押5房半年竟丟4000萬

相關新聞

經濟部攜4大超商 打擊幽靈包裹

民眾消費最頻繁的超商場域成了詐騙熱點，經濟部協同四大超商共同推動阻詐，針對讓民眾最困擾的「幽靈包裹」，協助有詐騙疑慮者退貨退款，去年退貨退款件數達十一萬七七七○件，退貨比率也較前一年度增加百分之六點四五至百分之六十四點六二，今年力拚達百分之六十八。

大馬男來台3天狂提詐款百萬 出關前只差幾步落網

馬來西亞籍陳姓男子涉嫌來台擔任詐騙集團車手，停留僅半個月，就利用其中3天在高雄多處ATM，提領詐騙贓款近百萬元。警方分析出他的動向，在他赴桃園機場出境時拘捕他到案，身上全無現金，經檢方聲押獲准。

北捷澄清未寄送發票中獎通知 籲民眾莫受騙

網路頻傳藉由通知發票中獎的詐騙訊息，台北捷運公司今天表示，接獲民眾反映收到署名「台北捷運風格中獎通知雲端發票1000元」...

假鎮瀾宮董事長特助收購靈骨塔 男抵押5房半年竟丟4000萬

北部一名男子前年遭遇詐騙集團，對方自稱「鎮瀾宮董事長特助」、可協助高價賣出男子的靈骨塔位，後續以交付保證金、補稅等名義層層索款，男子為使交易順利，抵押5間房產借貸等，在半年間損失4000萬餘元，直到對方突然失聯，才驚覺受騙，報警求助。

醫美多糾紛手法相似？桃議員質疑新詐騙 盼市府積極介入

桃園市議員黃瓊慧今日在議會質詢指出，近期接連發生醫美診所無預警歇業，衝擊消費者權益與醫護人員工作，已知桃園區中正路兩家、成功路1家，合計27人申訴，金額442萬元，她要求市府積極介入，協助護理人員勞工爭取權益，也替消費者追回退費。

Threads購物小心！警揭最新詐騙手法：讓無辜民眾互相傷害

在科技飛速發展的現代，詐騙方式已不侷限在電話上，而是擴散至社群媒體。一名員警發文，透露有些詐騙集團會冒充Threads的買家，通過要求匯款保證金再用「帳戶異常」的理由向你索取收款碼，進而造成帳戶被盜刷，警員提醒，在Threads上買東西，無論發生什麼狀況都不要給銀行收款碼或付款碼，以免上當受騙。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。