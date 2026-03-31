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大馬男來台3天狂提詐款百萬 出關前只差幾步落網

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

馬來西亞籍陳姓男子涉嫌來台擔任詐騙集團車手，停留僅半個月，就利用其中3天在高雄多處ATM，提領詐騙贓款近百萬元。警方分析出他的動向，在他赴桃園機場出境時拘捕他到案，身上全無現金，經檢方聲押獲准。

高雄市警仁武分局今天表示，警政署刑事警察局打擊詐欺犯罪中心分析詐團車手提領詐款熱點，發現仁武警分局轄區多處ATM，短短3天連續遭人密集詐款近百萬元，通報警方追查。

仁武警分局成立專案小組，過濾相關監視錄影畫面，提領詐款的車手是同1人，才查出馬來西亞籍陳姓男子（32歲）涉案。

警方掌握陳男在3月28日準備赴桃園機場出境，向橋頭地檢署聲請拘票，及時在他準備出境前，就在出關通道口，攔捕他到案，帶回高雄查辦。

據了解，陳男3月中旬來台，3月19日至21日，密集提領詐款，但是到他出境時，已將近百萬元詐款交給上游成員，身上全無現金。警方查扣他的手機，依詐欺等罪嫌移送，檢察官對他聲押獲准。

警方呼籲，民眾除提高警覺防範詐騙外，若發現可疑人士在ATM大量或多次提領現金，或持多張提款卡提領者，可立即報警處理，協助查獲詐騙車手，最高可獲新台幣1萬元獎金。

馬來西亞籍陳姓男子（中）來台當詐團車手，出境前被捕。記者林保光／翻攝
馬來西亞籍陳姓男子（中）來台當詐團車手，出境前被捕。記者林保光／翻攝

車手 高雄 詐款 詐騙集團 馬來西亞

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