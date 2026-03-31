聽新聞
0:00 / 0:00

經濟部攜4大超商 打擊幽靈包裹

聯合報／ 記者林海李奕昕／台北報導

經濟部昨與四大<a href='/search/tagging/2/超商' rel='超商' data-rel='/2/104843' class='tag'><strong>超商</strong></a>聯手打造阻詐最前線記者會。圖／經濟部提供
經濟部昨與四大超商聯手打造阻詐最前線記者會。圖／經濟部提供

民眾消費最頻繁的超商場域成了詐騙熱點，經濟部協同四大超商共同推動阻詐，針對讓民眾最困擾的「幽靈包裹」，協助有詐騙疑慮者退貨退款，去年退貨退款件數達十一萬七七七○件，退貨比率也較前一年度增加百分之六點四五至百分之六十四點六二，今年力拚達百分之六十八。

經濟部表示，超商業者因據點密集、廿四小時經營且與民眾生活緊密連結，已成為政府「識詐」與「阻詐」工作的重要合作夥伴，為確保第一線門市人員協助阻詐的人身安全，商業署也協請警政署與超商建立聯防機制，包含建立派出所與轄內超商專屬報案及隱密聯繫機制，讓店員能在不驚動嫌疑人的情況下即時求援。

部分超商ＡＴＭ位於店內角落或被商品遮蔽，刑事局建議業者，將ＡＴＭ移至店員於櫃台結帳及民眾消費時易於觀察位置，以嚇阻車手提領，增加店員及民眾通報機會。

刑事局表示，各派出所均與轄內超商建立ＬＩＮＥ群組等聯繫管道，呼籲店員留意異常提款徵候，如左顧右盼、持多張提款卡、長時間占用ＡＴＭ，發現可疑車手，即時致電派出所或一一○，不便講電話時透過ＬＩＮＥ群組通報，由員警到場查證處置。

詐欺防制警官說，不少店員熱心協助，但部分仍較消極，希望業者加強教育訓練及管理，協助防堵詐騙；另外，超商監視器影像檔案保存時間，約一周至一個月不等，有時警方追查車手卻調不到影像，建議延長保存時間。

針對幽靈包裹，統一及全家已建置線上申訴平台，萊爾富及ＯＫ超商也設置防詐騙服務專線，提供民眾如誤收詐騙包裹，可快速退貨退款。

幽靈 ＡＴＭ 刑事局 詐騙 超商

延伸閱讀

四大超商聯手打擊詐騙 去年退貨退款高達11萬件

新安東京海上與警政署刑事警察局簽署「反詐騙意向書」

兆豐銀挺全民防詐 10萬組Whoscall進階版免費領

Threads購物小心！警揭最新詐騙手法：讓無辜民眾互相傷害

相關新聞

經濟部攜4大超商 打擊幽靈包裹

民眾消費最頻繁的超商場域成了詐騙熱點，經濟部協同四大超商共同推動阻詐，針對讓民眾最困擾的「幽靈包裹」，協助有詐騙疑慮者退貨退款，去年退貨退款件數達十一萬七七七○件，退貨比率也較前一年度增加百分之六點四五至百分之六十四點六二，今年力拚達百分之六十八。

北捷澄清未寄送發票中獎通知 籲民眾莫受騙

網路頻傳藉由通知發票中獎的詐騙訊息，台北捷運公司今天表示，接獲民眾反映收到署名「台北捷運風格中獎通知雲端發票1000元」...

假鎮瀾宮董事長特助收購靈骨塔 男抵押5房半年竟丟4000萬

北部一名男子前年遭遇詐騙集團，對方自稱「鎮瀾宮董事長特助」、可協助高價賣出男子的靈骨塔位，後續以交付保證金、補稅等名義層層索款，男子為使交易順利，抵押5間房產借貸等，在半年間損失4000萬餘元，直到對方突然失聯，才驚覺受騙，報警求助。

醫美多糾紛手法相似？桃議員質疑新詐騙 盼市府積極介入

桃園市議員黃瓊慧今日在議會質詢指出，近期接連發生醫美診所無預警歇業，衝擊消費者權益與醫護人員工作，已知桃園區中正路兩家、成功路1家，合計27人申訴，金額442萬元，她要求市府積極介入，協助護理人員勞工爭取權益，也替消費者追回退費。

Threads購物小心！警揭最新詐騙手法：讓無辜民眾互相傷害

在科技飛速發展的現代，詐騙方式已不侷限在電話上，而是擴散至社群媒體。一名員警發文，透露有些詐騙集團會冒充Threads的買家，通過要求匯款保證金再用「帳戶異常」的理由向你索取收款碼，進而造成帳戶被盜刷，警員提醒，在Threads上買東西，無論發生什麼狀況都不要給銀行收款碼或付款碼，以免上當受騙。

典芋長加盟系統負責人涉詐千萬加盟金 遭檢警拘提羈押

甜品加盟系統「典芋長」，39歲黃姓負責人兼執行長，涉嫌詐騙16名加盟主上千萬元加盟金，士林地檢署日前指揮刑事警察局，以詐欺罪嫌拘提黃嫌及其前女友到案，黃嫌遭檢方聲押獲准。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。