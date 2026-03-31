經濟部攜4大超商 打擊幽靈包裹

經濟部昨與四大超商聯手打造阻詐最前線記者會。圖／經濟部提供

民眾消費最頻繁的超商場域成了詐騙熱點，經濟部協同四大超商共同推動阻詐，針對讓民眾最困擾的「幽靈包裹」，協助有詐騙疑慮者退貨退款，去年退貨退款件數達十一萬七七七○件，退貨比率也較前一年度增加百分之六點四五至百分之六十四點六二，今年力拚達百分之六十八。

經濟部表示，超商業者因據點密集、廿四小時經營且與民眾生活緊密連結，已成為政府「識詐」與「阻詐」工作的重要合作夥伴，為確保第一線門市人員協助阻詐的人身安全，商業署也協請警政署與超商建立聯防機制，包含建立派出所與轄內超商專屬報案及隱密聯繫機制，讓店員能在不驚動嫌疑人的情況下即時求援。

部分超商ＡＴＭ位於店內角落或被商品遮蔽，刑事局建議業者，將ＡＴＭ移至店員於櫃台結帳及民眾消費時易於觀察位置，以嚇阻車手提領，增加店員及民眾通報機會。

刑事局表示，各派出所均與轄內超商建立ＬＩＮＥ群組等聯繫管道，呼籲店員留意異常提款徵候，如左顧右盼、持多張提款卡、長時間占用ＡＴＭ，發現可疑車手，即時致電派出所或一一○，不便講電話時透過ＬＩＮＥ群組通報，由員警到場查證處置。

詐欺防制警官說，不少店員熱心協助，但部分仍較消極，希望業者加強教育訓練及管理，協助防堵詐騙；另外，超商監視器影像檔案保存時間，約一周至一個月不等，有時警方追查車手卻調不到影像，建議延長保存時間。

針對幽靈包裹，統一及全家已建置線上申訴平台，萊爾富及ＯＫ超商也設置防詐騙服務專線，提供民眾如誤收詐騙包裹，可快速退貨退款。