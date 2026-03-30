快訊

家樂福又關一間 陪伴30年…高雄人哀傷「這次真的掰掰了」

規模不小！力積電內部人轉讓持股引關注 市場解讀為資產配置

驚悚畫面！20歲男大生騎車遭貨車迎面撞飛 送醫不治

聽新聞
0:00 / 0:00

吸毒服刑期滿找不到工作去當車手 落網判刑1年4月

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

陳姓男子透過網路「台中人聊天室」加入詐騙集團，接受指示到彰化縣竹塘鄉某超商提領被害人匯款，總計8萬7千元；警方接獲兩名被害人報案，循線逮捕陳男。彰化地方法院審結，依犯三人以上共同詐欺取財罪，應執行有期徒刑1年4月。可上訴。

判決書表示，陳男去年透過網路聊天室「台中人聊天室」認識暱稱「阿龍」，阿龍介紹陳男加入通訊軟體Telegram暱稱「六六六耳」、「李維綱」等真實姓名年籍不詳等人組成的詐騙集團，擔任車手工作。

詐團在網路刊登廣告，免費贈送縫紉機、廉售小電鍋，兩名被害人信以為真，加LINE與詐團假扮的客服專員聯絡，依指示匯款，被害人發現匯款後賣方從此人間蒸發始知受騙，向警方報案。

陳男依詐團指示，去年10月間搭乘李維綱駕駛的車子到竹塘鄉某超商門市，從謝立龍的帳戶陸續提領五次被害人匯款，合計8萬7千元。警方循線逮捕陳男，依詐欺等罪嫌移送偵辦。

彰化地院審結，陳男自始至終坦承犯行，自陳智識程度，及因毒品案件執行完畢後沒工作，才上網找到當車手的工作，目前須撫養母親等家庭生活經濟狀況等一切情狀，並審酌他所犯各罪的犯罪類型、行為手段、侵害法溢等情狀，合併定其應執行之刑，以資懲儆。

彰化地方法院判處加入詐團車手的陳男應執行有期徒刑1年4月。記者簡慧珍／攝影
彰化地方法院判處加入詐團車手的陳男應執行有期徒刑1年4月。記者簡慧珍／攝影

被害人 車手 詐騙

延伸閱讀

詐團稱贈台灣燈會瑪利歐提燈 民眾誤信遭詐75萬

台中男子誆稱理由借款留假身分 再現蹤遭警逮辦

山東「入室搶嬰案」終審！父母苦尋被轉賣男嬰 17年後才團聚

開芋圓店騙16人加盟貸款詐上千萬 刑事局逮1男收押

相關新聞

北捷澄清未寄送發票中獎通知 籲民眾莫受騙

網路頻傳藉由通知發票中獎的詐騙訊息，台北捷運公司今天表示，接獲民眾反映收到署名「台北捷運風格中獎通知雲端發票1000元」...

假鎮瀾宮董事長特助收購靈骨塔 男抵押5房半年竟丟4000萬

北部一名男子前年遭遇詐騙集團，對方自稱「鎮瀾宮董事長特助」、可協助高價賣出男子的靈骨塔位，後續以交付保證金、補稅等名義層層索款，男子為使交易順利，抵押5間房產借貸等，在半年間損失4000萬餘元，直到對方突然失聯，才驚覺受騙，報警求助。

醫美多糾紛手法相似？桃議員質疑新詐騙 盼市府積極介入

桃園市議員黃瓊慧今日在議會質詢指出，近期接連發生醫美診所無預警歇業，衝擊消費者權益與醫護人員工作，已知桃園區中正路兩家、成功路1家，合計27人申訴，金額442萬元，她要求市府積極介入，協助護理人員勞工爭取權益，也替消費者追回退費。

Threads購物小心！警揭最新詐騙手法：讓無辜民眾互相傷害

在科技飛速發展的現代，詐騙方式已不侷限在電話上，而是擴散至社群媒體。一名員警發文，透露有些詐騙集團會冒充Threads的買家，通過要求匯款保證金再用「帳戶異常」的理由向你索取收款碼，進而造成帳戶被盜刷，警員提醒，在Threads上買東西，無論發生什麼狀況都不要給銀行收款碼或付款碼，以免上當受騙。

典芋長加盟系統負責人涉詐千萬加盟金 遭檢警拘提羈押

甜品加盟系統「典芋長」，39歲黃姓負責人兼執行長，涉嫌詐騙16名加盟主上千萬元加盟金，士林地檢署日前指揮刑事警察局，以詐欺罪嫌拘提黃嫌及其前女友到案，黃嫌遭檢方聲押獲准。

開芋圓店騙16人加盟貸款詐上千萬 刑事局逮1男收押

黃姓男子因熟悉製作芋圓流程，開設甜品公司並在臉書放加盟廣告，以話術稱可提供一條龍服務，騙被害人簽加盟契約及申請貸款，從中...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。