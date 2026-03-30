吸毒服刑期滿找不到工作去當車手 落網判刑1年4月

陳姓男子透過網路「台中人聊天室」加入詐騙集團，接受指示到彰化縣竹塘鄉某超商提領被害人匯款，總計8萬7千元；警方接獲兩名被害人報案，循線逮捕陳男。彰化地方法院審結，依犯三人以上共同詐欺取財罪，應執行有期徒刑1年4月。可上訴。

判決書表示，陳男去年透過網路聊天室「台中人聊天室」認識暱稱「阿龍」，阿龍介紹陳男加入通訊軟體Telegram暱稱「六六六耳」、「李維綱」等真實姓名年籍不詳等人組成的詐騙集團，擔任車手工作。

詐團在網路刊登廣告，免費贈送縫紉機、廉售小電鍋，兩名被害人信以為真，加LINE與詐團假扮的客服專員聯絡，依指示匯款，被害人發現匯款後賣方從此人間蒸發始知受騙，向警方報案。

陳男依詐團指示，去年10月間搭乘李維綱駕駛的車子到竹塘鄉某超商門市，從謝立龍的帳戶陸續提領五次被害人匯款，合計8萬7千元。警方循線逮捕陳男，依詐欺等罪嫌移送偵辦。

彰化地院審結，陳男自始至終坦承犯行，自陳智識程度，及因毒品案件執行完畢後沒工作，才上網找到當車手的工作，目前須撫養母親等家庭生活經濟狀況等一切情狀，並審酌他所犯各罪的犯罪類型、行為手段、侵害法溢等情狀，合併定其應執行之刑，以資懲儆。