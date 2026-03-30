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台中男子誆稱理由借款留假身分 再現蹤遭警逮辦

中央社／ 台中30日電

台中市北區有店家遭1名男子以手機被反鎖於特斯拉車輛內需借錢解鎖為由，借款2000元，但留下假身分及聯絡電話後離去。警方今天說，男子再現蹤被店家發現報警逮獲送法辦。

台中市警察局第二分局說明，員警於昨天下午4時許執行巡邏勤務時接獲民眾通報，先前在北區博館東街向店家以誘騙方式借錢的男子再度出現，員警隨即前往男子出沒地點巡邏。

警方表示，員警於西區台灣大道與梅川東路口發現符合特徵的男子，上前盤查身分，經查證，發現這名吳姓男子（38歲）因詐欺案遭台中地方檢察署發布通緝在案，員警隨即依法逮捕並帶案偵辦。

警方調查指出，吳男於今年3月6日在北區博館東街向店家佯稱手機遭反鎖於特斯拉車輛內，需花錢解鎖車輛，向被害人借款新台幣2000元，但留下虛假身分及聯絡電話，騙取款項後隨即離去。

警方說，沒想到吳男時隔多日後，再度出現在附近，被之前受害店家發現身影，隨即向警方報案，全案依詐欺罪嫌函請台中地方檢察署偵辦及通緝犯身分依法解送歸案。

第二分局分局長鍾承志提醒民眾，若遇陌生人以各種緊急理由借款或求助，應多加查證或婉拒，以免遭有心人士利用而受騙；如發現可疑情形，可立即撥打110報案，警方將迅速到場處理，以維護社會治安。

特斯拉 台灣大道 台中

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