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詐團稱贈台灣燈會瑪利歐提燈 民眾誤信遭詐75萬

中央社／ 嘉義縣30日電

嘉義縣謝姓女子日前誤信網路免費索取台灣燈會瑪利歐提燈詐騙訊息，詐團誘使加LINE、提供偽造「7-11賣貨便」下單連結，被詐新台幣75萬餘元，警方獲報迅速鎖定車手緝捕到案。

嘉義縣警察局今天召開防詐記者會指出，近期網路購物詐欺案件增加，Facebook、Threads等熱門社群平台散布「免費贈送」或「優惠販售」限量商品訊息。

嘉縣刑事警察大隊長翁士閔說，詐騙集團誘使被害人加入LINE私下交易，並提供偽造的「7-11賣貨便」下單連結。當被害人進入頁面下單時，該偽造網頁會顯示「未完成實名制認證」，隨即由「假客服」介入，佯稱需配合「網路銀行轉帳」、「消費扣款」或「無卡提款」進行驗證程序，誘導被害人操作，導致帳戶款項持續遭轉出。

翁士閔強調，謝姓被害人因此損失75萬980元，警方接獲報案後立即成立專案小組，運用大數據分析及調閱監視器影像，精確鎖定收款車手身分；於蒐證完備後持拘票、搜索票將涉案車手拘提到案，現場並查扣毒品咖啡包、愷他命及涉案手機，全案依詐欺及洗錢防制法移送法辦。

此外，一名陳姓民眾也同樣要索取瑪利歐提燈被騙1萬1000元，警方也循線在屏東逮捕涉案車手。翁士閔指出，「免錢的最貴」近期嘉義縣已發生20、30件類似案件，提醒民眾切勿輕信不實廣告，務必謹慎查證，以免墜入詐騙陷阱。

網路購物 車手 洗錢防制法

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