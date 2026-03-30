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刑事局攜手新安東京海上產險 簽MOU共築防詐護城河

桃園電子報／ 桃園電子報

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刑事警察局副局長蔡燕明於今日與新安東京海上產險總經理王文龍共同簽署合作意向書。圖：刑事局提供

為落實企業社會責任並強化全民防詐意識，刑事警察局副局長蔡燕明於今(30)日與新安東京海上產險總經理王文龍共同簽署合作意向書，雙方將針對「資源分享、高風險攔阻、精準宣導」三大面向展開深度合作，共同守護民眾財產安全。

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雙方將針對「資源分享、高風險攔阻、精準宣導」三大面向展開深度合作。圖：刑事局提供

在整體防詐政策推動下，行政院持續完善法制基礎，訂定「詐欺犯罪危害防制條例」，使打擊詐騙邁向制度化與常態化治理。依據165打詐儀錶板統計，115年2月詐騙案件受理案件7792件，較114年2月1萬773件，下降28%，顯示精準防詐政策已發揮成效，然而，假投資及假交友詐騙仍占財損大宗約60%，犯罪手法如病毒般持續進化，因此亟需企業力量加入。

蔡燕明表示，新安東京海上產險長期深耕金融防詐教育，不僅在官網建置多元化的「防詐杜絕風險專區」，更發揮數位創意製作「心安防詐御守」電子書及多語系宣導影片。自2023年起，該公司展現強大行動力，前進全台舉辦高達166場「保險防詐公益宣導」實體講座，對象涵蓋樂齡長者、聽語障人士、新住民及偏鄉原民等族群，落實普惠金融精神。

憑藉卓越表現，新安東京海上產險不僅榮獲金管會114年度「金融教育貢獻獎—最佳普惠卓越獎」，更是該獎項中唯一的產險業者；同時在「2025卓越保險評比」中，一舉奪得「卓越防範金融詐騙獎」等三項大獎，深獲社會各界肯定。

此次合作象徵產險龍頭與警方並肩作戰的決心。新安東京海上產險強調，未來將持續秉持「客戶至上」的精神，在保護投資人與維護金融秩序上不遺餘力，讓每位保戶都能在最安全的環境下享有專業的保險服務，展現企業永續經營的社會價值。

本文章來自《桃園電子報》。原文：刑事局攜手新安東京海上產險 簽MOU共築防詐護城河

東京 MOU 產險

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