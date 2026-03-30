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刑事局攜手新安東京海上產險 簽MOU共築防詐護城河
為落實企業社會責任並強化全民防詐意識，刑事警察局副局長蔡燕明於今(30)日與新安東京海上產險總經理王文龍共同簽署合作意向書，雙方將針對「資源分享、高風險攔阻、精準宣導」三大面向展開深度合作，共同守護民眾財產安全。
在整體防詐政策推動下，行政院持續完善法制基礎，訂定「詐欺犯罪危害防制條例」，使打擊詐騙邁向制度化與常態化治理。依據165打詐儀錶板統計，115年2月詐騙案件受理案件7792件，較114年2月1萬773件，下降28%，顯示精準防詐政策已發揮成效，然而，假投資及假交友詐騙仍占財損大宗約60%，犯罪手法如病毒般持續進化，因此亟需企業力量加入。
蔡燕明表示，新安東京海上產險長期深耕金融防詐教育，不僅在官網建置多元化的「防詐杜絕風險專區」，更發揮數位創意製作「心安防詐御守」電子書及多語系宣導影片。自2023年起，該公司展現強大行動力，前進全台舉辦高達166場「保險防詐公益宣導」實體講座，對象涵蓋樂齡長者、聽語障人士、新住民及偏鄉原民等族群，落實普惠金融精神。
憑藉卓越表現，新安東京海上產險不僅榮獲金管會114年度「金融教育貢獻獎—最佳普惠卓越獎」，更是該獎項中唯一的產險業者；同時在「2025卓越保險評比」中，一舉奪得「卓越防範金融詐騙獎」等三項大獎，深獲社會各界肯定。
此次合作象徵產險龍頭與警方並肩作戰的決心。新安東京海上產險強調，未來將持續秉持「客戶至上」的精神，在保護投資人與維護金融秩序上不遺餘力，讓每位保戶都能在最安全的環境下享有專業的保險服務，展現企業永續經營的社會價值。
本文章來自《桃園電子報》。原文：刑事局攜手新安東京海上產險 簽MOU共築防詐護城河
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