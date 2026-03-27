醫美多糾紛手法相似？桃議員質疑新詐騙 盼市府積極介入

桃園市議員黃瓊慧今日在議會質詢指出，近期接連發生醫美診所無預警歇業，衝擊消費者權益與醫護人員工作，已知桃園區中正路兩家、成功路1家，合計27人申訴，金額442萬元，她要求市府積極介入，協助護理人員勞工爭取權益，也替消費者追回退費。

勞動局上午到議會工作報告，黃瓊慧強調，上述醫美、美容糾紛已經不是單純的消費者權益受損，而是新型的詐騙手法，業者在甲地開店，吸金後搞消失，隨後在乙地開另外一家，以招募會員、買套裝課程等同樣的手法吸金得逞後，沒多久就出現未履行契約等狀況，接著就是歇業避不見面，除非單純的消費糾紛。副市長蘇俊賓答詢表示，已經責成法務局介入了解，並把這類消費糾紛列為長期關注的型態。

黃瓊慧表示，診所無預警歇業，首當其衝的是第一線護理人員，工作權益嚴重受損。目前統計護理人員和勞工申訴情形，中正路兩家診所其中一家8人金額150萬元，另一家美容10人、115萬元；成功路一家美學店9人、177萬元昨日下午已召開勞資爭議調解會，但糾紛仍持續擴大，而且這類案件經常是「消費者求償無門、勞工權益難以保障」的困境，甚至連消費者欲取回病歷資料都面臨困難，保護機制明顯不足。

她強調，隨著預付型消費及會員制經營模式盛行，疑似「計畫性歇業」的爭議案件，桃園去年也發生瑜珈及健身房倒閉事件，手法如出一轍，顯示問題並非個案，甚至像新型的詐騙手法。她呼籲法務局與勞動局應主動發布新聞，提醒市民提高警覺，另外，上述診所、美容店消費和勞工權益糾紛，4月將陸續召開的勞資及消費爭議調解，市府全力協助勞工爭取失業給付及相關權益，同時協助消費者追討退費。