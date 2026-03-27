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Threads購物小心！警揭最新詐騙手法：讓無辜民眾互相傷害

聯合新聞網／ 綜合報導

一名員警發文揭露<a href='/search/tagging/2/Threads' rel='Threads' data-rel='/2/212680' class='tag'><strong>Threads</strong></a>上「假冒<a href='/search/tagging/2/賣家' rel='賣家' data-rel='/2/227534' class='tag'><strong>賣家</strong></a>」<a href='/search/tagging/2/詐騙' rel='詐騙' data-rel='/2/109479' class='tag'><strong>詐騙</strong></a>的手法。示意圖／ingimage
一名員警發文揭露Threads上「假冒賣家」詐騙的手法。示意圖／ingimage

在科技飛速發展的現代，詐騙方式已不侷限在電話上，而是擴散至社群媒體。一名員警發文，透露有些詐騙集團會冒充Threads的買家，以要求匯款保證金再用「帳戶異常」的理由索取收款碼，進而造成帳戶被盜刷。警員提醒，在Threads上買東西，無論發生什麼狀況都不要給銀行收款碼或付款碼，以免上當受騙。

一名員警在Threads發文，表示近期詐騙集團會利用Threads進行詐騙，他們會先假冒賣家販賣東西，當你向他購買後，就會要求匯款500元當保證金，而匯入的帳號其實不是賣家，而是另一名受害者。

員警提到，接下來詐騙集團會要求你實名認證，隨後謊稱認證失敗、操作錯誤或帳戶異常等理由拖時間，再冒充銀行客服跟你聯繫，隨後要求你提供銀行收款碼或付款碼。

如果提供，帳戶裡的金錢就會被盜刷，並且你的帳號還會被當成其他受害者的匯款帳戶，最終導致帳戶被凍結，還要跑警局自證清白，「跟骨牌一樣一層一層往下害」，使無辜民眾互相傷害，「自己反而躲在後面幾乎沒損失。」

如何預防詐騙？警員提醒，如果你在社群媒體上網購任何東西，都先不要匯保證金給對方；只要對方要求給收款碼，直接將他當成詐騙；如果接到客服或銀行電話，務必要提高警覺，有疑問可以直接打165反詐騙專線查證。

根據刑事局統計，今年1、2月受理假網路拍賣6735件，其中不少是假賣家騙買家的「認證詐騙」。刑事局呼籲，民眾網購應選擇具消費安全機制平台，不要私下交易及點擊或掃描不明連結、QR Code，而且網銀、ATM沒有相關認證功能，如有疑慮，除了打165確認外，更可以到165打詐儀表板（165dashboard.tw）查詢。

詐騙 警察 賣家 Threads 網購

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