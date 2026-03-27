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開芋圓店騙16人加盟貸款詐上千萬 刑事局逮1男收押

中央社／ 台北27日電

黃姓男子因熟悉製作芋圓流程，開設甜品公司並在臉書放加盟廣告，以話術稱可提供一條龍服務，騙被害人簽加盟契約及申請貸款，從中獲利。刑事局逮人送辦，初查16人受騙。

刑事局今天召開記者會，偵四大隊第二隊隊長葉泰志說，近期有民眾因加盟投資爭議向士林地檢署遞狀提告，檢方受理後交刑事局擴大追查，發現此案共16名被害人且散布全台，都是因加盟、入股某芋圓專專賣店而受騙，清查總財損共1000萬餘元。

刑事局調查發現涉案為39歲黃姓男子，黃男因家族在新北市開製作芋圓工廠多年，熟悉流程，後續自開公司創立甜品品牌，並在臉書（Facebook）架粉絲專頁及投放廣告。

警方查出，黃男從民國112年至114年以甜品品牌名義，在臉書投放加盟投資廣告，宣稱提供加盟創業輔導、設備、原料供應等一條龍式服務，吸引民眾加盟及投資。

警方表示，黃男以話術包裝加盟內容，除收加盟費，並協助部分加盟人以分期或貸款等方式籌措創業資金，但因開設店面未如預期有收益，導致被害人要承擔貸款還無法取回資金，且未實際協助開店，導致加盟店無故倒閉，讓被害人背負貸款，引發糾紛。

警方說明，黃男曾因詐欺等罪嫌被提告，因罪證不足等原因未獲起訴，此次黃男透過加盟方式詐騙，導致16人受騙，期間有被害人憤而向檢方提告，此案才因此曝光，但黃男已得手逾1000萬元。

刑事局布線多日，掌握黃男躲在台北市某旅館，前往逮人到案，搜出現金約11萬元、芋圓專賣店名片、人頭金融卡、手機等物；警詢後依刑法加重詐欺、洗錢防制法把黃男移送士林地檢署偵辦，經士林地方法院裁定羈押。

刑事局表示，黃男被逮前還持續在臉書刊登加盟廣告，並改名招攬加盟投資，已掌握資訊，並持續追查相關事證，以防止更多民眾受害。

金融詐騙示意圖。圖／AI生成，非新聞當事人、非新聞現場。 錢震皓
金融詐騙示意圖。圖／AI生成，非新聞當事人、非新聞現場。 錢震皓

被害人 刑事局 洗錢防制法 詐騙

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