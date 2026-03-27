彰化45歲女差點被詐350萬 警：帳戶還有1千萬差點也沒了

彰化市45歲黃姓女子到彰化郵局提領350萬元，她一會說是標會使用，一會又是生活開銷、出國旅遊，行員懷疑她被詐騙，報警前來勸說，才打消提領念頭，警方並查到她在郵局帳戶還有1千萬元存款，還好及時攔阻，否則可能被詐一空。

彰化警察分局莿桐派出所警員李欣芳、黃隆程日前接獲彰化市中央路彰化郵局行員通報，稱有一名黃姓女子欲提領350萬元，疑似遭詐騙，他們立即趕往了解，黃女表示，所提領款項是要「標會使用」，卻無法清楚交代細節，警方進一步詢問時，她改口稱是為生活開銷、出國旅遊等用途，前後說法反覆不一。

警方因此判斷是詐騙手法，表示詐騙集團常以投資、標會、理財或各類名目誘騙民眾提領大額現金，再指示交付款項或轉交他人，致使民眾畢生積蓄遭詐，提醒她切勿輕信不明人士說詞，也不要投資來路不明或不熟悉之標的，以免落入詐騙陷阱。

在警方與郵局行員共同勸說下，黃女意識到可能遭詐騙，最終打消提領念頭。警方後來發現，黃姓在中華郵政帳戶內尚有1千萬元存款，所幸警方及行員及時警覺並積極關懷攔阻，才避免被詐一空。

彰化分局呼籲，詐騙手法層出不窮，凡遇要求提領大筆現金、投資高報酬或不明資金用途情形時，務必提高警覺，多方查證，並可撥打165反詐騙諮詢專線或向附近警察機關求證，共同防堵詐騙。