台中潭子警銀聯手保住70萬 戳破網戀投資詐騙話術

又見網戀詐騙，36歲鍾姓女子在潭子國泰世華銀行先稱要匯款買車，後又說是為投資使用，前後說詞反覆，且神情緊張、不斷查看手機訊息，經行員及時通報台中市大雅分局潭子分駐所，幸而員警與行員及時聯手，在最後關頭成功保住鍾女的70萬元。

大雅分局表示，日前警方與國泰世華銀行潭子分行成功攔阻一起「交友結合投資」詐騙案件；詐騙集團利用「先繳稅金才能出金」的陳舊詐術，企圖騙取民眾積蓄，員警執行巡邏勤務時，接獲國泰世華行員通報，稱一名36歲鍾姓女子疑似遭遇詐騙，欲匯款70萬元至可疑帳戶。員警獲報後迅速趕抵現場協助處理。

警方指出，鍾女起初向行員表示匯款目的為購車，然而，經驗豐富的何姓行員在查詢收款帳戶時，發現資金流向異常，經進一步詢問具體用途，鍾女又改口稱為投資使用，前後說詞反覆，且神情緊張、不斷查看手機訊息，行員察覺異樣，立即通報警方。

警員到場後展開耐心關懷與詢問，鍾女才坦承日前透過網路認識1名男子，雙方進而發展交往關係，對方以「短期投資獲利」為由誘騙，並要求其先匯款70萬元作為稅金才能順利出金，讓鍾女深信不疑，甚至願意為此申辦貸款準備匯款；員警當下判斷此為典型的「交友結合投資」詐騙手法，立即向鍾女詳細說明詐騙流程。

警方並明確指出「先繳稅金才能領錢」是詐騙集團的常用話術，盡管鍾女初時仍堅稱對方非詐騙，但在鄒員與行員耐心反覆勸說下，終於恍然大悟，打消匯款念頭，成功保住70萬元積蓄；強調詐騙集團常利用網路交友博取信任，再以 investment 名義誘騙匯款。

警方強調，凡是遇到要求「先支付稅金、手續費才能獲利」的情況，幾乎可判定為詐騙。民眾務必提高警覺，如有疑問可撥打165反詐騙專線或110報案電話查證，共同守護財產安全。

36歲鍾姓女子先稱要匯款買車，後又說是為投資使用，前後說詞反覆，幸而員警與行員及時聯手，在最後關頭成功保住民眾的70萬元。圖／警方提供