台中親友團出動抓詐團！她趴引擎蓋慘被甩落輾重傷 惡男判8年9月

台中吳姓男子擔任詐騙集團當車手3度向邱姓婦人取款130萬元，邱的家人決定自行誘捕；吳發現被遭圍堵猛踩油門撞傷邱婦的2名親友，又不顧邱的女兒趴在他車頭竟狂飆、猛甩，見她掉落還二度輾壓釀嚴重骨折。吳落網辯稱「吸毒吸過頭」；法院依殺人未遂等罪判他8年9月、5月得易科罰金，可上訴。

檢警調查，吳男加入詐團當車手，該團先以假投資、買賣虛擬幣等對邱婦行騙， 去年8月30日、9月4日及9月9日，要邱拿30萬8000元、70萬元及30萬元出面，由吳3度到場取款。

邱驚覺遭詐後和子女商討要自行誘捕面交的車手，假意約對方9月11日下午5點在太平區麥當勞再度面交40萬元，其餘親友則在周邊埋伏。

吳收到指令前往，吸毒後毒駕開車到場，邱依約開門要上車時一旁親友跟上前，吳驚覺被圍堵竟踩油門沿中山路3段往祥順路加速，有親友緊抓後車門遭拖行受傷，其他人騎機車在後追趕、包夾。

因吳男衝撞，原本在前方邱婦的柯姓女兒因而趴至引擎蓋上，吳不顧車頭上有人，還一路狂飆、反覆急煞，橫跨雙黃線左右劇烈甩動，企圖將柯女甩下車，柯最終遭甩落身體慘被吳的前輪輾壓。

親友們趕到場命吳停車，雙方爭執期間，吳又趁機發動倒車，二度輾壓倒在地上的柯女，釀她遭輾斷6根肋骨、骨盆骨折及大面積挫傷。

檢方訊時，矢口否認殺人未遂，辯稱以為後面追來的是警察，自己「安非他命吸過頭」只想離開，可能吸毒感官放大，很緊張、很害怕。

台中地院審理時，吳辯稱只有傷害犯意，沒殺人故意；法院認為，吳畏罪駕車逃亡，知道柯女拍在車前卻無視她安全，顯有即使釀他人死亡也在所不惜、容任他人死亡結果發生的心態，主觀上有殺人不確定故意。

中院審理後依殺人未遂、加重詐欺、毒駕公共危險，各判他8年、1年8月及8月，另依2個傷害、毀損均各判3月，應執行8年9月，其餘5月得易科罰金。

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