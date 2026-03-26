看到這些一定是詐騙！金管會揭3大新套路 一眼識破

詐騙手法再升級，甚至滲透官方形象。金管會揭露，詐團大量冒用機關首長名義進行投資誘騙，近三年已下架逾10萬件涉詐廣告，顯示詐騙正從個人詐術，轉向「權威背書型」新模式，金融監理也同步升級防線。

金管會指出，近期接獲警方通報，不法分子假冒機關首長，在Facebook、LINE、Instagram等社群平台推薦投資商品，甚至聲稱可協助查詢金流，誘導民眾上當。連銀行局長童政彰也遭冒名，凸顯詐騙鎖定政府公信力。

銀行局主秘周正山提醒民眾，若在網路看到三大情況，一定是詐騙：

一、私訊招攬：以機關首長名義推薦特定商品，甚或私訊邀請加入投資或團購群組。 二、保證獲利：標榜「穩賺不賠」、「內線消息」或「低風險高報酬」。 三、急迫匯款：要求民眾將款項匯入不明個人帳戶，或是宣稱會幫你查金流。

據統計，2025年金管會受理投資詐騙陳情達505件，案件型態與數位平台高度連動；同時，近三年已督導周邊單位累計下架10萬3,164件涉詐廣告，顯示詐騙訊息擴散速度驚人。

面對詐騙結構性轉變，金管會提出「三不會」原則作為辨識關鍵：不會主動聯繫處理帳戶、不會管制或凍結資金、不會要求繳交各類名目的保證金或驗證金，並呼籲民眾一旦發現可疑情形，立即撥打165反詐騙專線查證。

市場指出，詐騙正快速複製並擴散，從假投資進一步升級為「假權威背書」。在AI技術助攻下，詐騙門檻持續下降，民眾辨識難度也明顯提高，未來如何在創新與風險間取得平衡，將是未來監理最大考驗。