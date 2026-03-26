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七旬婦淪詐團人頭帳戶…辯稱頭腦不清楚而認罪 上訴被駁回

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣70歲李姓婦人提供兩個金融帳戶詐騙集團，不服一審判處有期徒刑3月、罰金兩萬元，自稱坦承犯行是因「頭腦不清楚且緊張」，且發現不明金流即申請停用帳戶。彰化地院第二審合議庭認為李婦辯解無可採信，駁回上訴。

起訴書指出，李婦瀏覽臉書求才廣告，一名自稱「張育寧」聯繫她，並介紹一名「林雅婷」，兩人都說提供一張提款卡可補助2萬元，李婦依指示到某超商交付農會、商銀的提款卡和密碼，共獲3萬元報酬。

詐團上網刊登租屋、買遊戲帳號、投資今彩539等廣告，佯稱須繳交保證金、押金、投資款，誘騙詹姓等12名民眾匯款到李婦帳戶，匯款被提領出來詐團成員即人間蒸發，詹男等12人驚覺上當而報警。

李婦在原審時被判有期徒刑3月，併科罰金2萬元，罰金如易服勞役，1千元折算一天，沒收未扣案洗錢財物6206元。

李婦不服，上訴理由是自己也是被害人，求職做家庭手工，提供帳戶和密碼給對方，曾對詐團Line「提款卡…大家都說要拿提款卡都是詐騙」、「會不會拿提款卡害我，讓我千（錯字，應是欠）債」，她發現有疑義就去停金帳戶，並稱「會坦承犯行是因為頭腦不清楚且緊張」。

彰化地院第二審合議庭認為，李婦兩次表示願意認罪，對法官詢問的案情也一一回應，並無任何精神混亂的情況；交付提款卡給對方使用就可獲得款項，根本不是勞務所得，可見她預見帳戶被作為收取、提領詐欺犯罪所得使用，而她的兩個帳戶一個從未停用，另一個案發後10個月停用。李婦所辯均無可採信，判決驳回上訴。

彰化縣70歲李姓婦人求職依指示提供提款卡、密碼，自稱是詐欺的被害人，不服一審判決，上訴被駁回。記者簡慧珍／攝影
彰化縣70歲李姓婦人求職依指示提供提款卡、密碼，自稱是詐欺的被害人，不服一審判決，上訴被駁回。記者簡慧珍／攝影

詐騙集團 今彩539 帳戶

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