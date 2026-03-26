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金管會：首長不會教買股票 已下架逾10萬件涉詐廣告

中央社／ 台北26日電

詐騙集團假冒名人頻傳，金管會銀行局長童政彰也被冒名。金管會今天呼籲，機關絕不會透過社群媒體要求民眾匯款、投資，更不會私下推薦金融商品或幫忙查金流，民眾看到假冒名義，可立即打165反詐騙諮詢專線；近3年累計下架10萬3164件涉詐廣告。

金管會近日接獲警方通報，不法份子假冒機關首長名義，在臉書、LINE或Instagram上向民眾推薦商品，或誆稱可以協助查察金流。

金管會銀行局主秘周正山強調，機關首長絕對不會透過社群媒體要求民眾匯款、投資，更不會私下推薦任何金融商品，甚或幫忙查金流。詐騙集團經常利用民眾對政府機關的信任，將官網上的首長照片，透過AI工具竄改成投資教學影片或對話，並強調機關首長「不報牌、不帶貨」，且官網「不私訊」。

金管會提醒，民眾若在網路看到以下情況一定是詐騙，像是以機關首長名義推薦特定商品，甚至私訊邀請加入投資或團購群組，再來是標榜保證獲利，或要求民眾將款項匯入不明個人帳戶，或宣稱會幫查金流。

周正山也提醒，投資應透過合法金融機構，面對網路來路不明的消息，掌握「三不會」要訣。金管會不會主動聯繫民眾協助處理金融帳戶問題；不會管制或凍結民眾金融帳戶；不會要求民眾繳納保證金、扣押金、風控金、驗證金、滯留金等款項。

金管會也公布2025年接獲民眾陳情投資詐騙案件合計505件，主要常見3類型。一是以虛擬貨幣交易可獲得高收益，或先以提供飆股方式逐步勸誘民眾投資虛擬貨幣；二是推薦民眾安裝假投資平台APP，讓投資人先在平台操作買到漲停股票，並有小額獲利，接著便要求持續加碼匯款，直到投資人發現無法將獲利提領出來，才知受騙。

三是假冒合法證券業者或金融機構發送簡訊招攬加入LINE群組，或假冒財經名人成立群組，鼓吹投資特定商品或下載特定APP。

根據金管會統計，近3年督導證交所等周邊單位下架廣告平台的涉詐廣告，合計約10萬3164件。

金管會 社群媒體 虛擬貨幣

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